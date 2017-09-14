"Авраам Линкольн" принял первое звено новейших истребителей F-35



Самолет F-35C (CF-3) авианосного базирования, пилотируемый летчиком-испытателем ВМС Тони Уилсоном (Tony Wilson) совершил успешную посадку на авианосец «Нимиц». 3 ноября 2014г.

Источник: The Aviationist. Самолет F-35C (CF-3) авианосного базирования, пилотируемый летчиком-испытателем ВМС Тони Уилсоном (Tony Wilson) совершил успешную посадку на авианосец «Нимиц». 3 ноября 2014г.Источник: The Aviationist.

В начале сентября американский авианосец "Авраам Линкольн" принял первое звено самолетов пятого поколения F-35 из состава 101-й истребительной эскадрильи. Об этом сообщает Naval Today.

"Авраам Линколь" – первый авианосец ВМС США, приспособленный для размещения новейших истребителей.

"F-35 все еще находится на стадии тестирования, поэтому самолеты еще не полностью боеспособны, – сказал Крис Карапостолес, капитан-лейтенант 101-й эскадрильи. – Мы – учебная эскадрильей для пилотов F-35, поэтому нас и направили на борт "Авараама Линкольна". Обучение проходят не только пилоты, но и авиационный персонал корабля".

Согласно программе испытаний, истребители F-35 палубного базирования должны достичь первоначальной оперативной готовности в 2018 году.

"Мне нравится F-35C, – признался Крис Карапостолес. – По сравнению с другими самолетами он более мощный, настоящий зверь. Некоторые из элементов управления отличаются, к этому нужно привыкнуть, но для того мы тут и тренируемся".

"Авраам Линкольн" в 2013 году отправился на плановый ремонт с перезагрузкой активной зоны ядерных реакторов. Одновременно с этим корабль прошел модернизацию, чтобы на нем могли базироваться истребители пятого поколения F-35. Эти работы завершились в мае 2017 года.

Вторым авианосцем США, который модернизируют под F-35, станет "Джордж Вашингтон", который в конце августа пришел в сухой док. Его ремонт обойдется в 2,8 млрд долларов и займет четыре года.