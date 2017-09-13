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Группа экспертов ООН утверждает, что КНДР выполняет работы по ремонту средств ПВО Танзании

14.09.2017 ЦАМТО 183 0
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Истребители F-7G
Истребители F-7G ВВС Танзании.
Источник: www.janes.com

ЦАМТО, 13 сентября. По информации группы экспертов ООН, обеспечивающей надзор за соблюдением санкций в отношении КНДР, северокорейские специалисты проводят ремонт и модернизацию зенитных ракетных комплексов С-125 "Печора" и мобильных РЛС П-12 Вооруженных сил Танзании.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на представленный группой 5 сентября доклад, одно из неназванных государств-членов ООН сообщило, что северокорейская компания Haegeumgang Trading Corporation выполняет работы в рамках контракта с Танзанией стоимостью 10,49 млн. евро (10,58 млн. долл.).

Танзания впервые упомянута группой контроля ООН с тех пор, как в августе 2013 года СМИ сообщили, что северокорейские специалисты провели работы по восстановлению истребителей F-7 и других типов военной авиатехники на авиабазе ВВС Танзании "Мванза".

В опубликованном ранее (в феврале этого года) докладе группы сообщается также о контракте стоимостью 6 млн. долл., который Haegeumgang Trading Corporation в ноябре 2013 года подписала с контролируемой правительством Мозамбика неназванной компанией. Соглашение предусматривало поставку различной продукции военного назначения и услуг, а также модернизацию ЗРК С-125, поставку компонентов и тренировочного оборудование для ПЗРК "Игла".

Ни Танзания, ни Мозамбик не ответили на запросы группы экспертов.

По данным Jane's, Танзания и Мозамбик приобрели ЗРК С-125 в Советском Союзе в 1970-ые гг. Судя по спутниковым фотографиям, на вооружении Народных сил обороны Танзании имеется четыре батареи С-125, размещенные вокруг Дар-эс-Салама, и еще две на острове Занзибар. В составе ВС Танзании также имеются ЗРК 2K12 "Куб".

В Мозамбике, предположительно, имеются два позиционных района размещения ЗРК С-125 в пригороде столицы страны Мапуту. Три стартовые позиции в районе Бейры были демонтированы в течение 2009-2011 гг. Две стартовые позиции ЗРК С-75 в районе Мапуту также были демонтированы в конце 2016 года – начале 2017 года.
13.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
КНДР
Мозамбик
Танзания
Продукция
Игла ЗРК
КУБ
С-125
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ООН

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