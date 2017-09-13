Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Начался завершающий этап испытаний в Баренцевом море многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус"

14.09.2017 ЦАМТО 295 0
0
Понравилась новость?
 +2
Буксир "Эльбрус"
Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016.
Источник: RussianArms

ЦАМТО, 13 сентября. Начался завершающий этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в Баренцевом море головного многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120. По результатам ЗХИ будет принято решение о включении судна в состав ВМФ.

В полигонах боевой подготовки Северного флота уже прошли первые облеты судна вертолетом Ка-27ПС для тестирования авиационного оборудования. На судне также пройдут проверку энергетическая установка, вспомогательные системы и механизмы на различных режимах эксплуатации.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. Оно предназначено для Северного флота и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование корабля дает возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Улучшенная маневренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Экипаж судна составляет 27 человек. Руководящий состав и персонал были подобраны в основном из служащих вспомогательных судов Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.
13.09.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27ПС
Проекты
Медицина
СФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.09 16:07
  • 8
Су-25 уже не вписывается в тактику: перспективы замены легендарного штурмовика
  • 14.09 16:00
  • 832
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 14.09 15:42
  • 85
Почему власти России поддерживают проблемный Sukhoi Superjet?
  • 14.09 15:30
  • 3
Военный эксперт: история с F-35 в Бельгии показала, что у США нет союзников
  • 14.09 15:19
  • 2
Из-за Украины российские фрегаты станут индийскими
  • 14.09 15:06
  • 4
Российские силы информационно-психологических операций в Белоруссии
  • 14.09 14:48
  • 6
Bloomberg: госбанки РФ изучают идею создания нового банка для финансирования ВПК
  • 14.09 14:36
  • 5352
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 14.09 14:26
  • 17
Bоенные уроки Донбасса с точки зрения американцев
  • 14.09 14:26
  • 3
Миллиард рублей неустойки за «Сатану»: Украина просит у России «мира»
  • 14.09 13:36
  • 4
Следует ли миру опасаться российских роботов? (The National Interest, США)
  • 14.09 13:31
  • 8
Россия поставит Египту порядка 50 истребителей МиГ-29
  • 14.09 13:14
  • 2
Конец эпохи "Козодоев"
  • 14.09 12:47
  • 2
Владикавказский технологический центр «Баспик» информирует о создании принципиально нового продукта, призванного совершить прорыв в сфере техники ночного видения
  • 14.09 12:42
  • 1
"Триумфу" сказали: НАТО
другие обсуждаемые темы