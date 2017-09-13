Начался завершающий этап испытаний в Баренцевом море многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус"



Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016.

Источник: RussianArms Головной построенный для ВМФ России на ОАО "Судостроительный завод "Северная верфь" морской буксир "Эльбрус" проекта 23120 возвращается с первого выхода на заводские ходовые ис пытания. Санкт-Петербург, 14.09.2016.Источник: RussianArms

ЦАМТО, 13 сентября. Начался завершающий этап заводских ходовых испытаний (ЗХИ) в Баренцевом море головного многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120. По результатам ЗХИ будет принято решение о включении судна в состав ВМФ.

В полигонах боевой подготовки Северного флота уже прошли первые облеты судна вертолетом Ка-27ПС для тестирования авиационного оборудования. На судне также пройдут проверку энергетическая установка, вспомогательные системы и механизмы на различных режимах эксплуатации.

Судно тылового обеспечения "Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. Оно предназначено для Северного флота и способно действовать в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра. На нем можно выполнять передачу грузов на берег и корабли.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование корабля дает возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Улучшенная маневренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Экипаж судна составляет 27 человек. Руководящий состав и персонал были подобраны в основном из служащих вспомогательных судов Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.