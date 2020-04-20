Лечиться на море: как будет работать госпитальное судно «Иртыш»

Корабельные медики возьмут часть нагрузки стационарных медучреждений, борющихся с COVID-19

К борьбе с распространением COVID-19 в России подключилась военные медики не только армии, но и флота. В соответствии с поручением министра обороны во Владивостоке приведено в готовность госпитальное судно «Иртыш». На нем развернуто 450 мест, доложил в пятницу президенту глава военного ведомства Сергей Шойгу. В дальнейшем по мере необходимости будут задействованы и другие силы ВМФ. Что такое современные госпитальные суда, каково их оснащение и насколько эффективно они смогут помочь, выясняли «Известия».

Разгрузка на море

Как сообщили источники «Известий» в главкомате ВМФ, корабль уже отведен на отдельный причал. Сейчас там завершаются все необходимые работы по дооборудованию стационара и других медицинских помещений.

Госпитальное судно «Иртыш» Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

«Иртыш» — одно из четырех судов проекта 320, построенных в 1980-х годов в Польше. Вместе с плавучим госпиталем «Обь» оно вошло в состав Тихоокеанского флота. Два других — «Енисей» и «Свирь» — отправились на Черноморский и Северный.

Эти суда имеют водоизмещение порядка 11 тыс. т, длину в 152 м. На них может размещаться примерно 100 больных и 200 отдыхающих, а при полном развертывании до 450 зараженных.

Госпиталь состоит из хирургического, реанимационного, терапевтического и приемного отделений, интенсивной терапии, палаты для выздоравливающих, рентгенкабинета, диагностического центра, аптеки и медицинского склада. Для общей физической подготовки на борту предусмотрены тренажерные залы и залы игровых видов спорта (теннис, волейбол, мини-футбол). Диагностический центр включает в себя спортзал, плавательный бассейн, баню с сауной, тир и салон отдыха.

Судно способно принимать пострадавших как с берега, так и в море: с каждого борта по два трапа, есть электрический кран для подъема сразу шести человек на платформе. Имеется медицинский катер. Кроме того, на борту может базироваться вертолет Ка-27ПС.

Врачи в операционной на госпитальном судне «Иртыш» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Распространение вредоносного штамма на кораблях идет очень высокими темпами из-за того, что помещения связаны системой вентиляции. Однако в конструкции специализированных госпитальных судов продуманы все возможные риски. И когда на борту окажется больной с коронавирусом, массового заболевания на таком судне удастся избежать, уверена председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова.

— В военной медицине вообще очень хорошо налажена сортировка больных, — отметила она. — Необходимо тестирование всех на догоспитальном этапе. Пациенты, которые поступают с аппендицитом, с прободной язвой, должны находиться на территории, изолированной от той, где оказывают помощь людям с коронавирусом. У военных это всё поставлено, мы можем у них очень многому поучиться.

С долгой историей

В советское время эти суда интенсивно использовались. Так, «Свирь» ходила на Кубу и в Анголу. Во время абхазо-грузинской войны в августе 1992 года госпитальное судно «Енисей» совершило ряд походов для эвакуации населения из Сухума — всего было вывезено порядка 7 тыс. человек. «Свирь» в последний раз выходила в море в августе 2000 года, после катастрофы атомной подводной лодки «Курск». После этого суда были поставлены у стенки. «Обь» утилизировали в конце 1990-х.

Госпитальное судно «Обь», 1982 год Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

«Иртыш» был введен в строй 31 июля 1990 года и сохранился как единственное ходовое госпитальное судно. Осенью 2013 года оно выполняло задачи во время учений сил Тихоокеанского флота в водах Японского, Охотского и Берингового морей. Любопытной деталью истории судна стало обеспечение участников первого Международного межконтинентального заплыва через Берингов пролив «Чукотка — Аляска 2013».

Как ранее упоминали «Известия», Тихоокеанский флот находится на передовых позициях по модернизации боевых кораблей и вспомогательных судов советского периода. Можно вспомнить и уникальный корабль управления «Маршал Крылов», и обновленный малый ракетный корабль «Смерч», а также спасательное судно «Алагез».

Второе рождение «Иртыша» случилось в 2016 году. Судно прошло ряд этапов модернизаций оборудования и восстановления различных систем. На нем были размещены новейшие комплексы рентгенографии и ультразвуковых исследований, хирургическое, реанимационное и анестезиологическое оборудование, всё необходимое для лабораторных исследований, а также системы жизне­обеспечения последнего поколения. У флотских медиков появилась возможность консультироваться в режиме видеоконференций с ведущими специалистами центральных госпиталей Мин­обороны, вести трансляцию хирургических операций в океанских просторах.

За последние четыре года судно совершило несколько дальних походов и приняло участие в ряде учений. Во время маневров стран АСЕАН у берегов Таиланда осенью 2016 года «Иртыш» отрабатывал действия по оказанию помощи пострадавшим в результате природных катастроф. Тогда на нем развернули палаты для приема «тяжелораненых». Бригада флотских медиков тренировалась в применении различных приемов по лечению пострадавших в морских условиях.

Экипаж госпитального судна «Иртыш», прибывшего из вьетнамского порта Камрань, во время торжественной встречи на главной базе Тихоокеанского флота Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В январе–июне 2017 года судно прошло порядка 18 тыс. морских миль за 131 сутки, совершив деловые визиты в порты Джибути, Сирии, Кипра, Малайзии и Вьетнама. Но основной задачей тогда стало оказание медицинской помощи экипажам оперативного командования ВМФ в Средиземном море и воинскому персоналу группировки Российской армии в Сирии.

Будут и другие

В 2018-м «Иртыш» участвовал в маневрах «Восток-2018», в которых обеспечивал десантные операции в Охотском море. В августе прошлого года и в марте 2020-го «Иртыш» также был на флотских учениях. Недавно судно вернулось в порт приписки Владивосток.

В обозримом будущем списочный состав ВМФ пополнят суда, способные принимать на борт больных. Создание новых плавучих госпиталей предусмотрено в разрабатываемом семействе вспомогательных судов модульного типа «Платформа-ДТО».

Несколько лет тому назад сообщалось, что руководство Минобороны приняло решение о постановке на ход судов «Енисей» и «Свирь». К сожалению, пока оно не осуществилось. Можно быть уверенным, что в свете текущих событий с пандемией COVID-19 ходовой состав российского флота пополнится этими судами.

Госпитальное судно «Енисей» Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Госпитальные суда — уникальные и весьма дорогостоящие объекты. Но они крайне необходимы для страны, у которой есть интересы в дальних районах Мирового океана. В настоящее время помимо России ими располагают лишь несколько государств. Наиболее крупными госпитальными судами считаются американские плавучие госпитали Mercy и Comfort. Они имеют 65 тыс. т водоизмещения и длину в 272 м и способны принимать на борт до тысячи раненых или заболевших.

Решение задействовать госпитальное судно в борьбе с COVID приняли и США. ВМС разместили одно из своих судов в Сан-Диего, а другое в Норфолке.

Из истории

Первые госпитальные суда появились в российском Военно-морском флоте в годы Северной войны. Уже в те времена в штат боевых кораблей входили лекари и имелось медицинское оборудование. Тогда же возникла и необходимость наличия специальных судов для лечения и эвакуации на берег раненых моряков.

Первым специальным плавсредством можно считать судно «Святой Николай» (Nikolas), купленное в Голландии в 1713 году. Вначале он предназначался для боевых действий, но в дальнейшем был переоборудован в санитарный транспорт и включен в состав эскадры. 27 июля 1714 года во время Гангутского сражения он эвакуировал 124 убитых и 342 раненых с места боя.

Два госпитальных судна «Орел» и «Кострома» приняли участие в беспримерном походе эскадры адмирала Рождественского в 1904–1905 годах.

Госпитальное судно «Кострома» Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Новое развитие плавучие госпитали получили в годы Первой и Второй мировых войн. Силы флота стали базироваться на передовых военных базах, где не было стационарных и крупных госпиталей, но требовалось обеспечить качественную медицинскую помощь военнослужащим.

Согласно Гаагской конвенции, госпитальные суда считаются небоевыми целями, им необходимо иметь на своем борту видимые опознавательные знаки в виде красных крестов и нельзя нести никакого вооружения. Такие цели запрещается атаковать. Однако война с ее неизбежными на море случайностями привела к ряду крупных катастроф госпитальных судов разных стран.

Свое новое рождение в советском ВМФ госпитальные суда получили в 1960-х годах. Тогда флот СССР начал активно осваивать океанские просторы. Крупные группировки кораблей и подводных лодок стали нести постоянную боевую службу в водах Средиземного моря, Индийского и Тихого океанов. На боевых кораблях и подводных лодках есть свой медицинский персонал и оборудование, однако их возможности ограничены. Для проведения более серьезного лечения потребовались специализированные плавучие средства. Первым из таковых стало в 1976 году госпитальное судно «Кубань», вошедшее в состав Черноморского флота.

В 1970-е годы особенно остро встал вопрос межпоходового отдыха экипажей атомных подводных лодок Северного флота, прибывающих для решения боевых задач в Средиземное море. Советский флот в отличие от американского не имел возможности заходить в живописные порты Италии, Испании или Франции. Поэтому другой задачей госпитальных судов стало предоставление возможности комфортного отдыха экипажам боевых кораблей и подводных лодок. Еще одной их функцией стала переброска военного персонала на удаленные базы, такие как пункт базирования в Камрани (Вьетнам), а также на Курильские острова, Кубу и т.д.

Дмитрий Болтенков, Роман Крецул