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Вторым зарубежным заказчиком комплекса "Искандер-Э" стал Алжир

12.09.2017 Life.ru 618 0
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Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер-Э. Источник: snariad.ru.

Четыре новейших оперативно-тактических ракетных комплекса "Искандер-Э" будут поставлены в Алжир

Блог Центра анализа стратегий и технологий, ссылаясь на алжирские источники, сообщает о покупке Алжиром четырёх оперативно-тактических комплексов "Искандер-Э". Таким образом Алжир стал второй страной после Армении, закупившей у России эти ракетные комплексы.


"Искандер-Э", это экспортный вариант российского оперативно-тактического комплекса, созданного в 2006 году. Основное назначение ОТРК "Искандер" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими. Для прорыва обороны противника комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, сильно облегчающие задачу.


Для прорыва противоракетной обороны в комплексе может использоваться крылатая ракета Р-500 со сверхнизкой траекторией полёта на высоте 6–7 метров с огибанием рельефа местности, её официальная дальность полёта — 500 километров, однако американские эксперты считают, что это заниженные данные, и определяют её в 2000 километров. А для нанесения основного удара можно использовать высотную (высота полёта — 50 км) сверхманевренную (способную на перегрузки до 30G) квазибаллистическую ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем радиоэлектронной борьбы и ложными мишенями с целью обхода систем противоракетной обороны и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 километров. По некоторым данным комплекс также может использоваться как средство доставки тактического ядерного оружия.


Новость про "Искандер-Э" дополнила сегодняшнюю новость о закупке Алжиром 300 экземпляров боевой машины поддержки танков БМПТ-72 "Терминатор". Предполагается, что БМПТ-72 будут применять совместно с Т-90, прикрывая их от действий пехоты противника.


Анастасия Михайлова
11.09.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Армения
Россия
США
Продукция
БМПТ Рамка-99
Искандер
Р-500
Т-90 "Владимир"
Терминатор-2
Компании
ЦАСТ
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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