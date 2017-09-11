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Филиал ВВА им. Жуковского и Гагарина в Воронеже получит 10 вертолетов "Ансат-У"

12.09.2017 ЦАМТО 400 0
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Ансат-У
Учебные вертолеты "Ансат-У" в составе учебной авиационной группы Сызранского филиала военного учебно-научного центра ВКС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" на аэродроме Сокол (Саратовская область).
Источник: МО РФ

ЦАМТО, 11 сентября. Военно-воздушная академия планирует получить в ближайшее время 10 вертолетов "Ансат-У" для обучения курсантов. Об этом сообщил на церемонии присяги курсантов начальник Военно-воздушной академии (ВВА) им.Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров.

"Получены новейшие комплексы разведки и РЭБ, самые современные образцы цифровых комплексов связи, средства аэродромно-технического обеспечения полетов. В ближайшие месяцы академия примет десять вертолетов "Ансат-У", – сказал он.

Генерал подчеркнул, что академия поддерживает тесные связи практически со всеми НИИ, конструкторскими бюро и предприятиями, работающими в интересах авиации.

"Прежде чем новые типы авиационной техники попадают в войска, их оборудование, системы, узлы и агрегаты разрабатываются в рамках НИОКР (ОКР), проходят необходимые испытания на промышленных предприятиях и после этого поступают к нам в академию в качестве учебных пособий и в наших учебных аудиториях имеются практически все новейшие образцы", – сказал генерал-полковник Геннадий Зибров.

Также в академию поступают опытные, предсерийные летательные аппараты. Так было с самолетом Су-34, вертолетами Ми-28Н, Ка-52, Ка-226 и "Ансат-У".

"В ближайшее время будут поставлены новейшие и перспективные авиационные двигатели", – цитирует начальника ВВА им.Жуковского и Гагарина Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
11.09.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
Ка-52
Ми-28Н
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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