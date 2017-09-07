Технологические трудности и высокая стоимость материалов сдерживают повышение защищенности техники ВДВ, заявляют в Минобороны РФ



Генерал-майор Александр Шевченко. Источник: function.mil.ru Генерал-майор Александр Шевченко. Источник: function.mil.ru

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работы, связанные с повышением защищенности техники Воздушно-десантных войск (ВДВ), идут сложно из-за дороговизны титана, стеклопластиков и композитных материалов, заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.

"Конструкторами и исследователями изучаются возможности применения в конструкции броневых защитных устройств машин ВДВ новых алюминиевых сплавов, многослойных броневых плит на основе алюминиевых сплавов различного состава, сплавов на основе титана, керамической композитной брони, многослойных стеклопластиков и так далее. Значительными препятствиями на пути их применения в конструкции машин являются технологические трудности при производстве и высокая стоимость", - сказал А.Шевченко журналистам.

Однако, отметил он, "работы в данном направлении не останавливаются".

По оценке генерала, "обеспечение защищенности машин ВДВ даже до уровня БМП (боевых машин пехоты - "ИФ-АВН") Сухопутных войск представляет собой сложнейшую инженерную задачу".

"Разумеется, при её решении применяются все новейшие разработки и достижения промышленных технологий", - сказал военачальник.

Он также отметил, что вопросы дальнейшего повышения защищенности техники ВДВ достаточно сложны в силу специфики её боевого применения.

"Эти машины должны транспортироваться военно-транспортной авиацией в составе подразделения на одном самолёте, быть приспособленными к десантированию на парашютной системе, обладать способностью преодолевать водные преграды без дополнительной подготовки. Но при этом иметь весьма ограниченные габариты и массу", - пояснил А.Шевченко.