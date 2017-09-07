Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Технологические трудности и высокая стоимость материалов сдерживают повышение защищенности техники ВДВ, заявляют в Минобороны РФ

08.09.2017 Интерфакс-АВН 146 0
0
Понравилась новость?
 0
Shevchenko_Aleksandr
Генерал-майор Александр Шевченко. Источник: function.mil.ru

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Работы, связанные с повышением защищенности техники Воздушно-десантных войск (ВДВ), идут сложно из-за дороговизны титана, стеклопластиков и композитных материалов, заявил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко.

"Конструкторами и исследователями изучаются возможности применения в конструкции броневых защитных устройств машин ВДВ новых алюминиевых сплавов, многослойных броневых плит на основе алюминиевых сплавов различного состава, сплавов на основе титана, керамической композитной брони, многослойных стеклопластиков и так далее. Значительными препятствиями на пути их применения в конструкции машин являются технологические трудности при производстве и высокая стоимость", - сказал А.Шевченко журналистам.

Однако, отметил он, "работы в данном направлении не останавливаются".

По оценке генерала, "обеспечение защищенности машин ВДВ даже до уровня БМП (боевых машин пехоты - "ИФ-АВН") Сухопутных войск представляет собой сложнейшую инженерную задачу".

"Разумеется, при её решении применяются все новейшие разработки и достижения промышленных технологий", - сказал военачальник.

Он также отметил, что вопросы дальнейшего повышения защищенности техники ВДВ достаточно сложны в силу специфики её боевого применения.

"Эти машины должны транспортироваться военно-транспортной авиацией в составе подразделения на одном самолёте, быть приспособленными к десантированию на парашютной системе, обладать способностью преодолевать водные преграды без дополнительной подготовки. Но при этом иметь весьма ограниченные габариты и массу", - пояснил А.Шевченко.
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГАБТУ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.09 05:52
  • 39
Falcon 9 успешно вывела на орбиту тайваньский спутник дистанционного зондирования Земли
  • 08.09 05:50
  • 3
Триумфальная "Коалиция". Как новая российская САУ превзошла артиллерию НАТО
  • 08.09 05:43
  • 1
Россия против НАТО. Кто победит в войне? (The National Interest, США)
  • 08.09 01:20
  • 1
Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
  • 08.09 00:45
  • 9
Укроборонпром продемонстрировал новейшее оружие
  • 08.09 00:31
  • 3
TOW против "Арматы" (Warthog Defense)
  • 07.09 22:37
  • 4
Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно
  • 07.09 19:33
  • 73
Кто победит в смертельной схватке между российским Т-90 и американским M1 Abrams? (The National Interest, США)
  • 07.09 19:02
  • 24
Российская военная промышленность скоро скатится в бездну? (The Diplomat, Япония)
  • 07.09 18:54
  • 1
Российский гранатомет возглавил мировой рейтинг
  • 07.09 18:48
  • 7
Крылатая ракета может влететь Вам в форточку? А это действительно так?
  • 07.09 18:15
  • 11
Продолжения военной операции РФ в Сирии хотят лишь 30% россиян - опрос
  • 07.09 18:09
  • 12
Военно-морской флот получит «народный» корвет
  • 07.09 16:52
  • 20
Глубоко модернизированный Т-80 станет танком XXI века
  • 07.09 16:37
  • 4
Союз ветеранов возмутился решением Минкульта о запрете свастики в фильмах о Великой Отечественной войне
другие обсуждаемые темы