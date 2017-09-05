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Корпорация "Иркут" выбрала решения IBM при разработке системы управления требованиями для самолета МС-21

08.09.2017 AEX.ru 167 0
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МС-21-300-0001
Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Андрей Захаренко / russianplanes.net

5 сентября 2017 г., AEX.RU – ПАО «Корпорация «Иркут», один из лидеров авиастроения России, выбрала решения IBM (NYSE: IBM) в качестве одного из элементов для разработки Информационной системы управления требованиями (ИСУТ) проекта построения гражданского самолета МС-21. Об этом сообщает IBM.

МС-21 – российский проект семейства ближне-среднемагистральных узкофюзеляжных пассажирских самолётов нового поколения вместимостью от 132 до 211 пассажиров. Первый полет самолета МС-21-300 состоялся в мае 2017 года.


Современный самолет – технологически совершенное транспортное средство, которое включает в себя множество связанных между собой систем, обеспечивающих необходимые аэродинамические и тяговые свойства, а также мониторинг и управление полетом. Спецификация параметров поведения систем и обеспечение их правильного функционирования становится все более комплексной задачей. Решение этой задачи начинается с определения и последующего управления требованиями к работе систем, обеспечению комфорта и экономических преимуществ. «Корпорация «Иркут» ранее использовала универсальное программное обеспечение для управления требованиями. Учитывая необходимость управления тысячами требований при взаимодействии с международными партнерами, компания выбрала для проекта MC-21 решения IBM Rational DOORS и Publishing Engine, отметили в IBM.


«Управление требованиями является важной составляющей создания таких сложных технических изделий, как самолет МС-21. Программное обеспечение IBM Rational DOORS является одним из элементов системы управления требованиями, призванной обеспечить высокий уровень проектирования сложных самолетных систем для создания конкурентоспособных на мировом рынке воздушных судов», – отметил заместитель главного конструктора МС-21 по управлению электронным макетом и конфигурацией «Корпорации «Иркут» Андрей Белов.


Система ИСУТ, внедренная «Иркут», предназначена для поддержания процессов управления требованиями при проектировании воздушных судов: разработка, мониторинг и анализ технических условий, контроль за внесением изменений и формирование отчетов о статусе выполнения требований. Система ИСУТ является частью комплекса информационных систем, внедренного «Корпорацией «Иркут» при реализации проекта МС-21.


«Создание МС-21 – стратегически важный проект не только для «Корпорации «Иркут», но и для российского авиастроения в целом, так как это хорошая возможность продемонстрировать инновационные решения, позволяющие существенно повысить уровень комфорта пассажиров, безопасность и экономические характеристики. Большое количество авиационных стандартов и строгий контроль со стороны сертификационных органов уже не оставляют шансов производителям сложной техники работать прежними методами, – сказала Марина Кувшинова, представитель по направлению системной инженерии, IBM Россия и СНГ. – Решения IBM в области системной инженерии признаны во всем мире, и мы рады, что инженеры «Корпорации «Иркут» выбрали именно их в проекте по созданию системы управления требованиями к новому гражданскому лайнеру МС-21».


В рамках дальнейшего развития ИСУТ на базе IBM Rational DOORS разрабатываются процессы управления применительно к требованиям по согласованию с заказчиком проекта технического облика воздушного судна, отказобезопасности, послепродажного обслуживания.
05.09.2017
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Страны
Россия
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
ИТ
МС-21

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