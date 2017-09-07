Российские военные инструкторы обучили на спецкурсах под Дамаском более тысячи солдат сирийской армии



Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Совместные российско-сирийские учения. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Дамаск. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные инструкторы в учебном центре под Дамаском в Сирии готовят к реальному бою новобранцев и резервистов сирийской армии.

"Благодаря (российским инструкторам) мы уже подготовили здесь военных, которые будут участвовать в предстоящих наступлениях на силы террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Всего около 1,2 тысячи человек. Выпускники (учебного центра) освобождали Пальмиру, прорывались к Дейр-эз-Зору, Алеппо, освобождали юг Ракки. Наши бойцы продолжат освобождать Сирию от террористов", - сказал генерал сирийской армии Мансур Набих.

Спецкурсы в военной школе "Дрейдж" в пригороде сирийской столицы уже прошли более 1 тысячи сирийцев. Все они теперь воют на передовой, пока новый набор солдат только изучает тонкости ведения боя. Обучение у российских инструкторов длится от 15 до 20 дней, после первой недели курсов солдат распределяют по специальностям. Далее их ждет тактическая, огневая, инженерная и медицинская подготовки.

Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.

гс