Российские военные инструкторы обучили на спецкурсах под Дамаском более тысячи солдат сирийской армии
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Совместные российско-сирийские учения. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Дамаск. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные инструкторы в учебном центре под Дамаском в Сирии готовят к реальному бою новобранцев и резервистов сирийской армии.
"Благодаря (российским инструкторам) мы уже подготовили здесь военных, которые будут участвовать в предстоящих наступлениях на силы террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Всего около 1,2 тысячи человек. Выпускники (учебного центра) освобождали Пальмиру, прорывались к Дейр-эз-Зору, Алеппо, освобождали юг Ракки. Наши бойцы продолжат освобождать Сирию от террористов", - сказал генерал сирийской армии Мансур Набих.
Спецкурсы в военной школе "Дрейдж" в пригороде сирийской столицы уже прошли более 1 тысячи сирийцев. Все они теперь воют на передовой, пока новый набор солдат только изучает тонкости ведения боя. Обучение у российских инструкторов длится от 15 до 20 дней, после первой недели курсов солдат распределяют по специальностям. Далее их ждет тактическая, огневая, инженерная и медицинская подготовки.
Верховный суд РФ признал "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.
гс
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07.09.2017
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