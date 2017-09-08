Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин



АО "Красноярский машиностроительный завод"

Источник: АО "Красмаш" АО "Красноярский машиностроительный завод"Источник: АО "Красмаш"

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер Дмитрий Рогозин проверил ход модернизации производства на красноярском заводе "Красмаш", который будет серийно производить перспективные тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат".

"По дороге на Дальний Восток сделал короткую остановку в Красноярске и посетил "Красмаш". Техническое перевооружение завода идет по плану", - сообщил он на своей страничке в Твиттере.

В настоящее время "Красмаш" производит МБР "Синева" для ВМФ России и разгонные блоки для российской космической отрасли. Предполагается, что на нем будет развернуто производство перспективных МБР "Сармат".