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Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин

08.09.2017 Интерфакс-АВН 178 1
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Красмаш
АО "Красноярский машиностроительный завод"
Источник: АО "Красмаш"

Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер Дмитрий Рогозин проверил ход модернизации производства на красноярском заводе "Красмаш", который будет серийно производить перспективные тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат".

"По дороге на Дальний Восток сделал короткую остановку в Красноярске и посетил "Красмаш". Техническое перевооружение завода идет по плану", - сообщил он на своей страничке в Твиттере.

В настоящее время "Красмаш" производит МБР "Синева" для ВМФ России и разгонные блоки для российской космической отрасли. Предполагается, что на нем будет развернуто производство перспективных МБР "Сармат".
07.09.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РСМ-54
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
beka1
1159
№1
08.09.2017 01:20
Что-то работы по Сармату идут как-то вяло - даже бросковых испытаний ещё не было...
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