Модернизация завода "Красмаш" идет по плану - Рогозин
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АО "Красноярский машиностроительный завод"
Источник: АО "Красмаш"
Москва. 7 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Вице-премьер Дмитрий Рогозин проверил ход модернизации производства на красноярском заводе "Красмаш", который будет серийно производить перспективные тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат".
"По дороге на Дальний Восток сделал короткую остановку в Красноярске и посетил "Красмаш". Техническое перевооружение завода идет по плану", - сообщил он на своей страничке в Твиттере.
В настоящее время "Красмаш" производит МБР "Синева" для ВМФ России и разгонные блоки для российской космической отрасли. Предполагается, что на нем будет развернуто производство перспективных МБР "Сармат".
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07.09.2017
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