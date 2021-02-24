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Интерфакс-АВН

Рогозин проверил реконструкцию "Красмаша", который будет производить МБР "Сармат"

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Красмаш
АО "Красноярский машиностроительный завод".
Источник изображения: АО "Красмаш"

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник проверил ход реконструкции и технического перевооружения завода "Красмаш", сообщили в госкорпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод (Красмаш, входит в "Роскосмос"). Генеральный директор "Красмаша" Александр Гаврилов ознакомил главу "Роскосмоса" с ходом реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе посещения предприятия Рогозин осмотрел новый барокомплекс, созданный для производства перспективных образцов продукции.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

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Страны
Россия
Продукция
РС-20
РС-20Б
РС-20В
РСМ-54
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