Рогозин проверил реконструкцию "Красмаша", который будет производить МБР "Сармат"

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник проверил ход реконструкции и технического перевооружения завода "Красмаш", сообщили в госкорпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод (Красмаш, входит в "Роскосмос"). Генеральный директор "Красмаша" Александр Гаврилов ознакомил главу "Роскосмоса" с ходом реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе посещения предприятия Рогозин осмотрел новый барокомплекс, созданный для производства перспективных образцов продукции.

"Красмаш" производит ракетно-космическую технику, а также межконтинентальные баллистические ракеты "Синева". Предполагается, что на "Красмаше" будет развернуто производство новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.