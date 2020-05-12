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Известия.ru

Бывший директор «Красмаша» Гупалов скончался на 85-м году жизни

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Красноярского машиностроительного завода

Виктор Гупалов, который ранее возглавлял Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), умер в возрасте 84 лет. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в «Роскосмосе».

«Сегодня ушел наш товарищ и коллега, легендарная личность. Виктор Кириллович — один из создателей современной ракетно-космической промышленности России. Благодаря ему «Красмаш» преодолел смутные времена, которые были в нашей современной истории, и стал ведущим, современным предприятием, которое работает на оборону нашей Родины. Он навсегда останется в нашей памяти», — приводятся в сообщении слова гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Гупалов являлся генеральным директором «Красмаша» с 1975 по 2005 год, где начинал мастером. Гупалов — Герой Социалистического Труда, заслуженный машиностроитель СССР.

«Красмаш», в частности, производит баллистические ракеты «Синева» и новые межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат». Также завод изготовил факелы для Олимпиады 2014 года в Сочи.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РСМ-54
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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