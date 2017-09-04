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Долетит ли МиГ-41 до космоса? (The National Interest, США)

05.09.2017 ИноСМИ 863 0
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МиГ-31
МиГ-31 строился по схеме своего предшественника – высотного перехватчика МиГ-25, но, в отличие от него, имеет экипаж из двух человек. В проектировании самолета большую роль сыграл Г.Е. Лозино-Лозинский, конструктор «Бурана».
Источник: https://www.popmech.ru/

Будущий российский истребитель МиГ-41 будет впечатляющей машиной. Он будет обладать не только сверхзвуковой, но даже гиперзвуковой скоростью.

Кроме того, он сможет далеко удаляться от Земли. МиГ-41 будет способен выполнять задачи в космосе, сообщают российские средства массовой информации, которые без особых на то оснований расхваливают достоинства самолета, хотя никто его еще не видел, а готов он будет к полету лишь через несколько лет.

Возможно, пока с уверенностью - насколько можно быть уверенным относительно российских поставок вооружений - можно говорить лишь о том, что Москва хочет разработать замену для своего устаревающего истребителя МиГ-31. Истребитель МиГ-31 Foxhound ("Лисья гончая") - это обладающий скоростью в 3 Маха высотный истребитель-перехватчик, основой для которого послужил знаменитый истребитель МиГ-25 Foxbat ("Летучая лисица"). Однако первый полет МиГ-31 Foxhound совершил еще в 1981 году, и поэтому неудивительно, что работы над новой версией уже ведутся. Что касается приписываемых МиГ-41 возможностей, но они вызывают некоторое сомнение. По данным российского новостного агентства РИА, его скорость будет составлять почти 5 тысяч километров в час, или 3,5 Маха. Агентство "РИА-Новости" называет его "гиперзвуковым" истребителем, хотя обычно гиперзвуковыми считаются скорости, превышающие 5 Махов (6 тысяч километров в час). Кроме того, он будет оснащен гиперзвуковыми ракетами и может быть превращен в беспилотник.

Но и это еще не все. Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко в интервью российскому телевидению сообщил, что МиГ-41 будет обладать уникальными характеристиками. "Новые технологии, незаметность, работа в космосе". Его слова приводит агентство "РИА-Новости".

Незаметность для вражеских радаров - во всем остальном мире это называется технологией "стелс" - не является чем-то новым или удивительным для истребителя XXI века. Однако указание на "космос" вызывает сомнение даже у российских средств массовой информации.

"К сожалению, он не уточняет, что конкретно он имеет в виду, - отметил комментатор агентства РИА-Новости, в сообщении которого ничего не было сказано о том, что МиГ-31 может выводить на околоземную орбиту небольшие спутники. Однако это не то же самое, что способность МиГ-41 самому действовать в космосе.

Как правило, космические орбиты начинаются на расстоянии 100 километров от поверхности Земли. В 1963 году летательный аппарат НАСА X-15 достиг высоты 107 километров, и это было мировым рекордом до первого полета космического челнока (он считался, скорее самолетом, а не космическим кораблем). Вместе с тем, X-15 был ракетопланом, тогда как космический челнок можно назвать планером с гигантскими стартовыми ракетными ускорителями. Однако ни одна из этих категорий, судя по всему, не особенно подходит для боевого самолета, который должен достаточно хорошо маневрировать в низких слоях земной атмосферы, а также в ближнем космосе, где в лучшем случае наблюдается исключительно низкая плотность воздуха.

Следует признать, что и российские средства массовой информации указывают на то, что для истребителя-перехватчика скорость и высота являются более важными качествами, чем маневренность. Так, например, скоростной высотный перехватчик может использоваться для перехвата баллистических ракет.

По словам представителей корпорации "МиГ", производство истребителей МиГ-41 начнется в середине 2020-х годов. Что касается западных аналитиков, то они считают, что проект истребителя МиГ-41 окажется либо слишком дорогостоящим для России, либо он будет реализован не ранее середины столетия.

Однако один вопрос относительно этого футуристического истребителя уже можно начать решать сейчас: речь идет о названии МиГ-41 по кодификации НАТО. Рыба-лиса? Суперлиса? Лисья акула МиГ-41?


Майкл Пек (Michael Peck)
04.09.2017
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Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-25
МиГ-31
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МиГ РСК
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