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РИА Новости

"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Падалко

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости, Николай Протопопов. Скорость, близкая к гиперзвуковой, все виды ракетного вооружения и непревзойденные боевые характеристики — перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП) создадут на базе истребителя МиГ-31. Проект стартовал еще в 2017-м и сейчас находится на стадии опытно-конструкторских работ. Несколько вариантов перспективного перехватчика Минобороны уже выбрало. О том, какой будет новая "гончая", — в материале РИА Новости.

Средство защиты

Как утверждает разработчик, для снижения заметности самолета в конструкции применят самые современные материалы, кроме того, существенно увеличится радиус перехвата, улучшатся высотные и скоростные показатели.

Генеральный директор компаний "МиГ" и "Сухой" Илья Тарасенко объяснял: жизненный цикл истребителя МиГ-31 завершится через десять лет, и, несмотря на постоянную модернизацию, ему потребуется замена.

Ожидается, что ПАК ДП станет новым этапом укрепления обороноспособности страны и частью глобальной комплексной системы защиты границ. Специалисты указывают: сейчас, когда в мире создается все более дальнобойное ракетное оружие, а носители могут доставить его на большие расстояния, новый перехватчик как нельзя кстати.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости отметил, что в странах НАТО основное ударное средство — самолеты, крылатые и баллистические ракеты средней дальности. США активно работают над тем, чтобы получить возможность наносить удары с дистанций далеко за пределами зоны действия противовоздушной обороны. Этому помешают авиационные комплексы, главная задача которых — вывести из строя как можно больше носителей ракет.

"Боевой радиус самолетов в два раза больше, чем у зенитных ракетных систем, — пояснил Леонков. — Самолеты первыми отражают воздушное нападение. И вопрос перехвата остается краеугольным. Новый истребитель с повышенными скоростными характеристиками и увеличенным боевым радиусом будет работать с очень больших высот — 20-25 километров".

Как и все современные самолеты, ПАК ДП получит бортовое оборудование, позволяющее перехватывать противника в условиях мощного радиоэлектронного противодействия. В том числе — комплексы РЭБ, сбивающие с курса или нейтрализующие головки самонаведения вражеских ракет. Очевидно, многое в управлении самолетом автоматизируют. Вероятно, перехватчик сможет уничтожать даже космические объекты.

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" летят из Истринского района в Москву на репетицию воздушной части парада Победы

Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Универсальный боец

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов считает, что главной задачей перспективного самолета, как и его предшественника, станет патрулирование и оборона северных территорий России.

"У конструкторов есть возможность глубокой модернизации истребителя МиГ-31 за счет новых двигателей, — говорит Попов. — Перехватчик сможет долго летать на сверхзвуке без форсажа. Будет барражировать в экономичном режиме на большой высоте в зоне ожидания. Такие машины помогут очень быстро отразить атаку любых средств воздушного нападения — крылатых, баллистических или оперативно-тактических ракет, беспилотников и бомбардировщиков".

Кроме того, перспективный истребитель возьмет на борт гораздо большую боевую нагрузку и воспользуется широким спектром вооружений.

"Габариты радиотехнического, навигационного оборудования и других бортовых систем уменьшаются, — продолжает эксперт. — Таким образом, в самолете высвобождается пространство для боеприпасов. А это управляемые, корректируемые авиабомбы, ракеты "воздух — воздух" всех диапазонов, противокорабельные средства, гиперзвуковое оружие".

Перспективному комплексу дальнего перехвата не потребуется тот уровень "невидимости", которым обладают, например, истребители пятого поколения Су-57. "Для охраняющего госграницу перехватчика эти качества не так важны, как для истребителей воздушного боя, действующих на линии фронта, — уточняет Попов. — Тут главное — быстро нанести удар".

Дозаправка высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота в небе над Камчаткой

Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ/Сергей/Коновалов

Высотные "гончие"

Истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 приняли на вооружение в начале 1980-х. Это первый отечественный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Примерно тогда же американцы разработали крылатую ракету "Томагавк", умеющую летать на сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности.

Кроме того, у США имелись ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, запускаемые со стратегических бомбардировщиков B-52. Перед этим оружием были особо уязвимы границы СССР с севера и востока, где из-за обширности территорий трудно было создать сплошное радиолокационное поле и построить достаточно аэродромов для самолетов ПВО.

Срочно потребовался самолет, способный быстро преодолевать огромные расстояния и перехватывать ракеты противника или их носители далеко на подходе к границам. Сверхскоростной истребитель МиГ-25 разгонялся до 2,8 тысячи километров в час. Но он не мог эффективно бороться с крылатыми ракетами. Тем не менее самолет хорошо подходил для того, чтобы на его базе сделать более совершенный перехватчик.

И хотя внешне МиГ-31 сильно похож на предшественника, внутри это совершенно другая машина. Во-первых, двухместная — экипаж пополнили штурманом-оператором. Усилили фюзеляж, и самолет стал устойчивее на больших углах атаки. Благодаря мощной радиолокационной станции "Заслон" перехватчик видел цели на дистанции 200 километров, одновременно сопровождал десять и атаковал сразу четыре объекта. Модернизированная версия "Заслона-М" позволяла атаковать уже восемь целей и вести 24.

Кроме того, "тридцать первый" получил новые двигатели: практический потолок превысил двадцать километров, а на высоту десять километров самолет поднимался меньше чем за восемь минут. Максимальная скорость увеличилась до трех тысяч километров в час — достаточно для перехвата даже высокоскоростных американских разведчиков SR-71 Blackbird.

Истребитель МиГ-25 РБ

Источник изображения: © РИА Новости / Леся Полякова

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3 комментария
№1
28.07.2020 08:52
Автор самолёт Миг-25 разгонялся на 2,83 Маха, т.е., более 3200 км/час.
0
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№2
28.07.2020 10:50
"Истребитель-перехватчик дальнего действия МиГ-31 приняли на вооружение в начале 1980-х. Это первый отечественный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Примерно тогда же американцы разработали крылатую ракету "Томагавк", умеющую летать на сверхмалой высоте с огибанием рельефа местности.

Кроме того, у США имелись ракеты воздушного базирования с ядерными боеголовками, запускаемые со стратегических бомбардировщиков B-52. Перед этим оружием были особо уязвимы границы СССР с севера и востока, где из-за обширности территорий трудно было создать сплошное радиолокационное поле и построить достаточно аэродромов для самолетов ПВО.

Срочно потребовался самолет, способный быстро преодолевать огромные расстояния и перехватывать ракеты противника или их носители далеко на подходе к границам."


С тем что было всё давно понятно, но для каких сценариев нужен ПАК ДП? Раньше не было у наземной ПВО ракет с дальностью как у С-400, С-500, а все возможные цели МиГ-31 были дозвуковыми. Сейчас в США разрабатывается минимум 7 проектов гиперзвуковых ракет - перспективному перехватчик бороться придётся с ними и не стоит рассчитывать на перехват носителей - дальности не хватит и даже если эту цель можно будет обнаружить, распознать сильно за горизонтом, просто не стоит рассчитывать на халяву, хотя вполне вероятно, что будут и какие-то гиперзвуковые ракеты с небольшой дальностью, но для прорыва серьёзной, дальнобойной ПВО их вряд ли будут использовать, подвергая серьёзной опасности носители.



Цитата, q
"Боевой радиус самолетов в два раза больше, чем у зенитных ракетных систем, — пояснил Леонков. — Самолеты первыми отражают воздушное нападение. И вопрос перехвата остается краеугольным. Новый истребитель с повышенными скоростными характеристиками и увеличенным боевым радиусом будет работать с очень больших высот — 20-25 километров".
Это вообще никак не решит вопрос перехвата гиперзвуковых ракет большой дальности, а с ракетами малой дальности просто соваться никто не станет - дураков нет подставлять B-21, хотя их ещё увидеть надо на огромном расстоянии да ещё и за горизонтом, да с их малозаметностью.

Цитата, q
"У конструкторов есть возможность глубокой модернизации истребителя МиГ-31 за счет новых двигателей, — говорит Попов. — Перехватчик сможет долго летать на сверхзвуке без форсажа. Будет барражировать в экономичном режиме на большой высоте в зоне ожидания. Такие машины помогут очень быстро отразить атаку любых средств воздушного нападения — крылатых, баллистических или оперативно-тактических ракет, беспилотников и бомбардировщиков".
Поражаюсь я мнением таких заслуженных лётчиков. Во-первых, причём тут модернизация, если речь про абсолютно новый самолёт? У уже построенных так ещё и ресурс не вечный и через десяток лет закончится. Во-вторых, на сколько долго сможет барражировать на своём почти гиперзвуке? Неделю? Сутки хотя бы? Нет и близко? Тогда это ни о чём ведь. В-третьих, про любые ракеты, ну может даже он и сможет сбить чисто баллистическую ракету средней дальности какой-то новой ракетой воздух-воздух, но каким чудом он будет сбивать гиперзвуковые КР? А маневрирующие баллистические? Заслуженный лётчик предлагает готовиться к прошедшей войне, где ничего этого не было?
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№3
28.07.2020 11:16
но для каких сценариев нужен ПАК ДП?
А для таких, чтобы гарантированно за час подлётного времени очистить северное полушарие от АВАКСов, при чём, как с севера над Арктикой, так и с юга, над Тихим океаном. А дальше Ту-160 и Ту-95 прекрасно сделают своё доброе дело...
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