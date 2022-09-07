Генерал Попов рассказал, в чем будет состоять особенность истребителя МиГ-41

Проект нового российского истребителя МиГ-41 привлек внимание американских экспертов. Об этом самолете рассказало издание The Nationl Interest. Проект МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата) должен сменить высотные истребители МиГ-31, его строительство в России анонсировали еще в 2013 году. «Газета.Ru» разбиралась в особенностях этого проекта.

«Российский истребитель МиГ-41 будет впечатляющей машиной. Он будет обладать не только сверхзвуковой, но даже гиперзвуковой скоростью. Кроме того, он сможет далеко удаляться от Земли. МиГ-41 будет способен выполнять задачи в космосе», - отмечает портал The National Interest. При этом автор, американский военный эксперт Майкл Пек, оговаривается, что «самолет никто еще не видел, а готов он будет к полету лишь через несколько лет».

У нового проекта российского истребителя дальнего перехвата МиГ-41 есть не менее достойные предшественники. Это высотные и высокоскоростные истребители МиГ-25 и МиГ-31, последний из которых до сих пор стоит на вооружении ВКС РФ. Это порядка 250 самолетов, из которых часть машин является носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал».

«Это страх и ужас всего блока НАТО, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт, генерал-майор Владимир Попов. - Самолет, который по своим скоростным характеристикам превышает скорость противовоздушных ракет, уже представляет определенную опасность. При наличии гиперзвуковых ракет, это уже неотразимый убийца для любых целей. МиГ-31 стал уникальной машиной по всем показателям. Новая модификация, в варианте МиГ-41, будет обладать улучшенными характеристиками. Разработки высотного истребителя-перехватчика ведутся с 2013 года. Проект отличается от предыдущих версий - вооружение он будет нести не на пилонах, а внутри корпуса. Кроме того, он будет оснащен мощной РЛС».

Известно, что проект дальнего истребителя-перехватчика (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата - ПАК ДП) ведется в ОКБ им. Микояна совместно с Нижегородским КБ авиазавода «Сокол».

«Предназначение перспективного перехватчика МиГ-41 - обнаружение и уничтожение баллистических и крылатых ракет, различных летательных аппаратов, начиная от низко летящих беспилотников и заканчивая низко летящими орбитальными спутниками, - рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Владислав Шурыгин. - Он способен успешно поражать американские истребители F-22 и F-35. Истребитель-перехватчик сбивает воздушные цели, которые способен обнаружить на расстоянии до 280 км - благодаря антенне с активной фазированной решеткой, которой в полном комплекте нет ни на одном другом самолете в мире»

Перехватчик несет до девяти тонн боевой нагрузки, в его арсенал будут входить различные типы боеприпасов, включая ракеты большой дальности, которыми может наносить удары самостоятельно, без внешнего целеуказания. При этом МиГ может являться «летающим командным пунктом».

Еще на стадии опытно-научных работ по МиГ-41, в августе 2018 года, генеральный директор корпорации МиГ Илья Тарасенко сообщил, что технологически совершенно новый самолет будет летать на скоростях 4-5 Махов, то есть свыше 6000 км/час, и выполнять задачи в ближнем космосе. Известно, что на его базе разрабатывается также пилотируемый аппарат с перспективой перехода к производству базовой беспилотной версии.

Объем и точные характеристики вооружения остаются нераскрытыми, но можно предположить, что новейший МиГ-41 наверняка унаследует от МиГ-31БМ авиационный комплекс «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой, которая способна преодолевать все существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника на дальности до 2000 км.

Ранее экс-главком ВКС России Виктор Бондарев сообщил журналистам, что МиГ-41 будет нести ракеты дальнего действия Р-37 «воздух-воздух», «а также совершенно новые ракеты».

«Если судить по проектным характеристикам и изображениям перспективных самолетов, истребитель МиГ-41 создается по принципу летающего крыла. Это обеспечит высокую маневренность. Здесь необходимо помнить, что перехватчик МиГ-31 выдерживает длительные динамические и температурные нагрузки за счет конструкции прочного корпуса, состоящего на 50% из стали, на 33% из алюминиевых сплавов и на 16% из титана. Эти характеристики, очевидно, будут сохранены, а, возможно, даже улучшены», - добавляет член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

Виктор Сокирко