Успешно завершился первый этап заводских ходовых испытаний новейшего ледокола "Илья Муромец"



Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Дизель-электрический ледокол проекта 21180 Илья Муромец, построенный для ВМФ России, на АО Адмиралтейские верфи. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Игорь Руссак

ЦАМТО, 31 августа. В ходе первого этапа заводских ходовых испытаний проверены заявленные характеристики новейшего ледокола "Илья Муромец", построенного на предприятии "Адмиралтейские верфи" для Военно-морского флота.

Испытания проводились в акватории Финского залива и Балтийского моря экипажем ледокола под командованием капитана Глеба Рутковского и сдаточной командой предприятия "Адмиралтейские верфи" в период с 29 августа по настоящее время.

В ходе этапа ледокол "Илья Муромец" выполнил программу скоростных и маневренных испытаний, была проверена работа всех систем и оборудования ледокола.

Для проверки характеристик судна в традиционную программу заводских ходовых испытаний были включены уникальные тесты. Так экипажем и сдаточной командой завода были проведены детальные испытания палубных средств – пяти шлюпок-катеров и плашкоута, которые штатно базируются на ледоколе. Каждое плавсредство было многократно спущено и проверено на воде. В ходе испытаний, штатно размещенный на борту "Ильи Муромца" плашкоут успешно продемонстрировал возможность швартовки к необорудованному участку берега.

Особым элементом программы заводских ходовых испытаний ледокола стала проверка функционирования кранового оборудования. С целью проверки возможности работы в различных условиях осуществлялся спуск на воду шлюпки при помощи бортового кранового оборудования, а также постоянно изменялось расположение плавсредств и установленных на палубе контейнеров с оборудованием для борьбы с разливом нефти.

Экипаж "Ильи Муромца" и сдаточная команда предприятия "Адмиралтейские верфи" также выполнили самый сложный элемент программы первого этапа – испытание на тяговое усилие.

Перед сдаточной командной ледокола стояла задача подойти к испытательному "стакану", подать буксирный конец лебедки, зацепиться за гак и, медленно отойдя вперед на удаление 960 м, дать полный ход вперед. В этот момент с помощью соответствующих приборов должна была фиксироваться величина тягового усилия, которое развивает ледокол.

Это испытание ледокол прошел за отведенные два дня: один день отводился на тренировку экипажа, второй – непосредственно на процедуру замера. "Илья Муромец" показал усилие в 97 тонн, на 4 тонны превзойдя заданные характеристики.

Второй этап заводских ходовых испытаний ледокола "Илья Муромец" продлится до 10 сентября и будет проходить в полигонах Балтийского флота в акватории Балтийска.

Судно отработает якорную стоянку на глубине 82,5 м при ветре более 17 м/с. Также будут отработаны различные варианты захода и посадки вертолета на площадку ледокола.

Справочно:

"Илья Муромец" – однопалубное многофункциональное судно, предназначенное для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях. Судно обладает возможностями морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно и будет использоваться для обеспечения деятельности Арктической группировки Военно-морского флота России. Ледокол проекта 21180 – судно нового поколения, с новыми принципами электродвижения и современной энергетической установкой. Высокая маневренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками и носовым подруливающим устройством, что повышает маневренные характеристики судна при работе в ледовых условиях. Система управления судна имеет высокую степень автоматизации и интеграции. Ледокол оснащен современным навигационным комплексом с электронной картографической навигационно-информационной системой. Основные тактико-технические характеристики судна: водоизмещение – 6 тыс. т; длина – 85 м; ширина – 20 м; высота борта – 9,2 м; осадка – 6,8 м; автономность плавания – до 60 суток; дальность хода – до 9 тыс. миль; проходимость – ледовое поле толщиной до 1,5 м; тип движителя – дизель-электроход с винто-рулевыми колонками мощностью 3,5 МВт каждая; экипаж – 35 человека.

Головной ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" стал первым ледоколом за 45 лет, строящимся в интересах Военно-морского флота России. До конца 2017 года, после проведения швартовных, заводских ходовых и государственных испытаний ледокол войдет в состав Северного флота, где будет выполнять задачи обеспечения действий Арктической группировки ВМФ России. Ледокол "Илья Муромец" по своим характеристикам способен эффективно и самостоятельно выполнять ледовую проводку боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ в арктической зоне, а также производить буксирное обеспечение. Ледокол "Илья Муромец" является многофункциональным судном водоизмещением 6 тыс. тонн. Церемония закладки ледокола состоялась на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 г. В июне 2016 года ледокол был спущен на воду для производства достроечных работ, которые выполнялись на плаву в акватории предприятия "Адмиралтейские верфи", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.