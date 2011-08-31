Минобороны отсудило у авиазавода в Таганроге 6,7 млрд руб.
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Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017
Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства обороны о взыскании с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М.Бериева» в качестве неотработанного аванса более 6,726 млрд руб.
Указанная сумма была выплачена Минобороны заводу в качестве аванса по заключенному в 2013 году контракту о поставке пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС, однако ни один самолет в итоге поставлен ведомству не был.
По итогам рассмотрения дела Арбитражный суд Москвы решил расторгнуть заключенный между Минобороны и ТАНТК контракт, взыскать с авиазавода неотработанный аванс и 200 тыс. руб. пошлины в пользу государства.
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30.08.2017
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