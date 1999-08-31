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Ракетные полки в 20 регионах привлекли к учениям по борьбе с диверсантами

31.08.2017 РИА Новости 183 0
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Учения подразделений зенитного ракетного полка. Архивное фото
Учения подразделений зенитного ракетного полка. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ракетные полки в 20 регионах России привлекли к учениям по борьбе с диверсантами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе учения организована отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" в 20 регионах страны. Противодействие ракетчиков "диверсантам" дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил спецназначения "противника" в районы несения боевого дежурства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть ракетных полков ПГРК "Ярс" совершат маневры на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской области до Алтайского края. Смена позиций автономных пусковых установок проводится как в дневное, так и ночное время.

Кроме того, в ходе учений подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут задействованы в ликвидации последствий 17 условных аварий на объектах от Тверской до Иркутской областей и 20 условных диверсий с применением отравляющих веществ и радиоактивных материалов. При этом организовано взаимодействие с соединениями и воинскими частями РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов, территориальными органами МЧС России.

"Подразделения обеспечения и охраны РВСН впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые. В мероприятиях задействованы около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений", - добавляется в сообщении Минобороны.
30.08.2017
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РС-12М
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