Ракетные полки в 20 регионах привлекли к учениям по борьбе с диверсантами



Учения подразделений зенитного ракетного полка. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Григорий Сысоев Учения подразделений зенитного ракетного полка. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ракетные полки в 20 регионах России привлекли к учениям по борьбе с диверсантами, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе учения организована отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" в 20 регионах страны. Противодействие ракетчиков "диверсантам" дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил спецназначения "противника" в районы несения боевого дежурства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть ракетных полков ПГРК "Ярс" совершат маневры на маршрутах боевого патрулирования от Ивановской области до Алтайского края. Смена позиций автономных пусковых установок проводится как в дневное, так и ночное время.

Кроме того, в ходе учений подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут задействованы в ликвидации последствий 17 условных аварий на объектах от Тверской до Иркутской областей и 20 условных диверсий с применением отравляющих веществ и радиоактивных материалов. При этом организовано взаимодействие с соединениями и воинскими частями РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военного округов, территориальными органами МЧС России.

"Подразделения обеспечения и охраны РВСН впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые. В мероприятиях задействованы около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений", - добавляется в сообщении Минобороны.