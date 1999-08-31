"Вертолеты России" успешно завершили ремонт двух индонезийских Ми-35П
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Ми-35П в Индонезии
Источник: © РИА Новости / Михаил Цыганов
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" передал Индонезии два боевых вертолета Ми-35П после капитального ремонта, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.
Контракт на капитальный ремонт данных машин был подписан в сентябре 2016 года.
"Специалисты из Индонезии посетили АО "150 АРЗ" холдинга "Вертолеты России" для проведения приемки двух вертолетов Ми-35П. Представители индонезийской делегации проинспектировали летные испытания, провели осмотр вертолетов и подписали необходимые документы", - говорится в сообщении.
Первые боевые вертолеты Ми-35П в Индонезию были поставлены в сентябре 2003 года. В рамках межправительственного соглашения в сентябре 2007 года Индонезия заказала еще три вертолета Ми-35П, которые были поставлены в сентябре 2010 года. Официальная церемония их передачи индонезийской армии прошла на авиабазе сухопутных войск Пондок Чабе в Джакарте 20 октября того же года.
Обновленная версия отличается от обычной Ми-35 наличием носовой подвижной пушечной установки со сдвоенной 23-миллиметровой пушкой, многофункциональными индикаторами, в том числе и на лобовом стекле летчика. Кроме того, вертолет оснащен, гиростабилизированной оптико-электронной системой, системой видеорегистрации, современными комплексами связи и навигации, цифровым автопилотом.
Вертолет Ми-35П создавался на базе Ми-24П, основной период его выпуска пришелся на 1981-1989 годы. Всего вертолеты Ми-24П/Ми-35П эксплуатировали около 70 стран. Вертолеты этого класса продолжают нести боевую вахту в составе Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом - в Сирии, Таджикистане и Приднестровье.
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30.08.2017
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