"Летающий танк": российский вертолет напугал зрителей парада в Индонезии

Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции. В этот момент на мероприятии маршировали военные.

В Индонезии во время военного парада, посвященного 74-й годовщине создания индонезийской армии, поставленный из России ударный вертолет Ми-35 "сдул" растянутые рядом с плацем праздничные плакаты. Видео этого происшествия опубликовали в твиттере.

Судя по размещенным кадрам, воздушное судно пролетало над площадью на небольшой высоте - около десяти метров.

Воздушными потоками оно подняло облака пыли и разрушило временные конструкции на трибунах с почетными гостями. В этот момент по площади маршем проходили военнослужащие. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как указали авторы видео, парад состоялся в округе Натуна индонезийской провинции Кепулауан-Риау. В торжественном мероприятии были задействованы до 7 тыс. военнослужащих и десятки единиц военной техники, в том числе боевая авиация.

Впервые вертолеты Ми-35П были поставлены в Индонезию в сентябре 2003 года. Четыре года спустя - в сентябре 2007 года - в рамках межправительственного соглашения Индонезия заказала еще три таких же машины. Их поставка осуществлялась в счет госкредита индонезийскому правительству на закупку российской военной техники, сообщал РИА "Новости" бывший тогда послом РФ в Индонезии Александр Иванов. Президент России Владимир Путин подписал соглашение о предоставлении этого кредита в ходе визита в Индонезию в сентябре 2007 года.

Техника была поставлена в сентябре 2010 года. Официальная церемония передачи вертолетов индонезийской армии состоялась на авиабазе сухопутных войск Пондок Чабе в Джакарте 20 октября того же года.

В сентябре 2016 года стало известно, что Россия и Индонезия подписали контракт на капитальный ремонт этих машин. В конце августа 2017 года заместитель генерального директора по послепродажному обслуживанию холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков сообщил, что Ми-35 были переданы Индонезии после капитального ремонта на предприятии организации. Чечиков обратил внимание, что индонезийские специалисты проинспектировали машины и остались довольны их качеством, передавал телеканал "Звезда".

Ми-35 представляет собой многоцелевой ударный вертолет. Его называют "летающей боевой машиной пехоты", а пилоты дали ему прозвище "летающий танк".

Вертолет является модернизированным вариантом Ми-24. Машина предназначена для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также для перевозки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Вертолеты оснащены двухствольными 30-мм орудиями ГШ-30К. Кроме того, на них могут быть установлены восемь противотанковых управляемых ракет комплекса "Штурм-В" или "Атака", блоки с реактивными снарядами и бомбы. Они обладают подвижной пушечной установкой НППУ-23 с двуствольной пушкой ГШ-23Л калибра 23 мм. Помимо этого, они могут нести неуправляемые ракеты и два универсальных пушечных контейнера УПК-23-250.

Обновленная версия вертолета Ми-35 отличается от обычной наличием носовой подвижной пушечной установки со сдвоенной 23-мм пушкой и многофункциональными индикаторами. Последние размещены, в частности, и на лобовом стекле машины. Помимо этого, вертолет оснащен гиростабилизированной оптико-электронной системой, системой видеорегистрации, современными комплексами связи и навигации, а также цифровым автопилотом.

Экипаж этого вертолета состоит из двух человек. Предельная грузоподъемность машины - до 1,5 тыс. и до 2,4 тыс. кг (в кабине и на внешнем подвесе соответственно). Ми-35 могут развивать скорость вплоть до 300 км/ч.

Всего вертолеты Ми-24П/Ми-35П использовали в своих армиях около 70 стран.

Помимо Индонезии, он стоит на вооружении ВВС Азербайджана, Бразилии, Венесуэлы, Ирака, Казахстана, Нигерии, Узбекистана. Российские ВКС имеют на своем вооружении более 60 таких вертолетов. Машины данного класса продолжают нести боевую вахту в составе Вооруженных Сил РФ и за рубежом: в Сирии, Таджикистане и Приднестровье.

Кристина Сизова