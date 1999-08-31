Самолеты-разведчики ВВО провели учения в Японском море
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Самолет-разведчик Су-24МР во время российско-индийских военных учений Индра-2016. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. Самолеты-разведчики Су-24МР Восточного военного округа провели летное тактическое учение в Японском море по обнаружению объектов условного противника, сообщает в среду пресс-служба ВВО.
"Самолеты-разведчики Су-24МР авиачасти, дислоцированной в Приморском крае, объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в рамках летного тактического учения выполнили специальные задачи над акваторией Японского моря. Над береговой линией и акваторией моря на максимальном радиусе действия они вели поиск объектов условного противника. Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по противовоздушной обороне и кораблями Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учение носило плановый характер и прошло в рамках мероприятий боевой подготовки войск в летнем периоде обучения.
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30.08.2017
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