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Известия.ru

Малый ракетный корабль «Ингушетия» провел учения в Черном море

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» провел учения в Черном море. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

В процессе были выполнены артиллерийские стрельбы — по надводным и воздушным целям, которые имитировали мины и летательные аппараты условного противника, сообщает телеканал «Звезда».

В ходе тренировок отрабатывались действия по противовоздушной обороне (ПВО) корабля во время морского перехода. Фронтовой бомбардировщик Су-24М обеспечивал стрельбу.

Также отрабатывалось форсирование протраленного района с минной опасностью — артиллерийским огнем были уничтожены макеты плавающих мин.

Экипаж корабля потренировался в борьбе за живучесть — военнослужащие тренировались в тушении условного возгорания силами аварийных партий и пожарной команды спасательного буксира СБ-36.

Накануне Минобороны России сообщило о проведении в Японском море боевых упражнений с участием больших десантных кораблей (БДК) «Пересвет» и «Ослябя» Приморской флотилии Тихоокеанского флота (ТОФ), передает RT.


Экипажи БДК совместно с подразделениями морской пехоты в рамках тактических занятий осуществили погрузку на корабль техники и личного состава морского десанта.

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