Генштаб ВС РФ: в Сирии действуют более 9 тыс. боевиков "Исламского государства"



Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)

Источник: AP Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ)Источник: AP

В основном экстремисты сосредоточены в центре страны и в приграничных с Ираком районах

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. Численность группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии превышает 9 тыс. террористов, заявил начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов.

"Численность данной группировки в Сирии, по нашей оценке, составляет более 9 тыс. боевиков, которые в настоящее время сосредоточены в основном в центральной части страны и приграничных с Ираком восточных районах республики, главным образом вдоль реки Евфрат", - сказал Коробов на круглом столе в ходе форума "Армия-2017".

По его словам, лидеры ИГ рассматривают сирийскую территорию как плацдарм для экспансии в страны Ближнего и Среднего Востока и другие регионы мира в рамках реализации концепции создания "великого халифата".

"В условиях проведения Россией и Сирией, а также возглавляемой Соединенными Штатами международной антитеррористической коалицией операций против этой группировки, лидеры ИГИЛ (прежнее название группировки ИГ) стремятся не допустить уничтожения созданных на контролируемых ими территориях властных структур, являющихся, по их мнению, символом "исламского возрождения", - добавил Коробов.

В связи с этим полевым командирам поставлена задача любыми средствами удерживать захваченные ими районы страны, прежде всего нефтяные месторождения на востоке Сирии, а также стратегические транспортные магистрали, по которым осуществляется переброска боевиков и грузов из Ирака в Сирию и обратно, указал Коробов.

Он также отметил, что численность запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии превышает 15 тыс. террористов. "Второй по боеспособности террористической группировкой на территории Сирии является "Джебхат ан-Нусра". В ее составе действуют более 15 тыс. боевиков, большинство из которых сирийцы", - сказал генерал.

По его словам, в отличие от ИГ лидеры "Джебхат ан-Нусры" выступают не за создание исламского халифата от Марокко до Малайзии, а выступают в первую очередь за смену режима президента Сирии Башара Асада и установление в стране шариатского государства. "Данная группировка контролирует значительную часть провинции Идлиб. Кроме того, отряды активно действуют в провинции Хомс, пригороде сирийской столицы Восточная Гута и на юге Сирии, в районах административных центров провинций Кунейтра и Дераа", - добавил Коробов.

"Джебхат ан-Нусра", так же как ИГ, активно насаждает в подконтрольных ей районах ислам радикального толка. Нарушение законов шариата жестко наказывается, вплоть до убийств.

Попытки сорвать создание зоны деэскалации

По словам Коробова, около 9 тыс. боевиков "Джебхат ан-Нусры" пытаются полностью захватить провинцию Идлиб. "Общая численность формирования "Джебхат ан-Нусры" в северо-западной части провинции Идлиб достигает девяти тысяч человек. В настоящее время террористы стремятся взять под контроль всю ее территорию, активизировав боевые действия против формирований "умеренной" оппозиции", - сказал Коробов.

"Нельзя исключить, что таким образом лидеры "Джебхат ан-Нусры" пытаются на данном этапе не допустить создания зоны деэскалации в этой части Сирии и тем самым сорвать процесс мирного урегулирования конфликта", - заключил он.