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Кто следит за историей создания истребителя Tejas, тот в цирке не смеется

25.08.2017 bmpd.livejournal.com 64 0
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Как сообщает индийское издание "Business Standard" в статье "Tejas fighter finally achieves production target" , несмотря на все сложности с освоением производства индийского национального истребителя Tejas, индийская государственная авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) сообщила о том, что в 2017 году она построит восемь истребителей этого типа. Производство будет расширяться, и в 2018 и 2019 годах будет выпущено по 10 истребителей, и начиная с 2020 года годовой темп производства должен составить 16 самолетов Tejas. Для этого HAL понадобится вторая производственная линия.

Пятый (крайний, построенный на настоящий момент) серийный индийский истребитель HAL Tejas Mk 1 (серийный номер SP-6, индийский военный номер LA-5006) в первом полете. Бангалор, 30.06.2017 (с) www.tejas.gov.in

Ранее для производства одного самолета Tejas HAL требовалось 19 месяцев, но эту цифру удалось сократить до 11 месяцев в настоящее время и к сентябрю она сократится до девяти месяцев.

Более подробно производственные планы представлены в прилагаемой к публикации таблице.

(с) Business Standard

Со стороны bmpd напомним, что, получив в 2005 году контракт министерства обороны Индии на изготовление первых 40 серийных истребителей Tejas Mk 1 (позднее переконфигурированный в 20 машин Mk 1 и 20 модифицированных Mk 1A), HAL сдала первый серийный истребитель Mk 1 (SP-1) только в начале 2015 года, второй самолет (SP-2) смогла закончить в 2015 году и сдать в 2016 году, а третий (SP-3) - закончить в 2016 году и сдать в начале 2017 года. Таким образом, к марту 2017 года ВВС Индии получили только три серийных истребителя Tejas Mk 1.

В 2017 году на HAL пока что были подняты в воздух только два самолета Tejas Mk 1 - SP-4 (первый полет 3 марта 2017 года) и SP-6 (первый полет 30 июня).
24.08.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Индия
Продукция
Tejas
Компании
HAL
Проекты
2020-й год

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