Михеев: контракт с Турцией по С-400 пока не подписан и не вступил в силу
|
|
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Источник: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP
Гендиректор "Рособоронэкспорта" отметил, что контракт находится в высокой степени готовности
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Контракт с Турцией на поставку комплексов С-400 пока не подписан и не вступил в силу, сообщил во вторник на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Ранее в СМИ появилась информация о подписании данного контракта.
"Контракт находится в высокой степени готовности, но пока не подписан и не вступил в силу", - сказал он.
25 июля президент Турции Тайип Эрдоган заявил о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке С-400. Однако Москва не стала комментировать данную информацию. Эрдоган сообщил, что "годами Турция не могла получить от США того, что хотела" в вопросах о закупке зенитных ракетных систем, и "вынуждена была вести поиски", которые привели к договоренностям по С-400.
Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин ранее заявил, что контракт о поставке Турции С-400 согласован.
С-400 "Триумф" - зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. В апреле замглавкома ВКС России Виктор Гуменный сообщил, что на вооружение стали поступать ракеты для С-400, способные уничтожать цели в ближнем космосе.
|
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.07.2017 Рособоронэкспорт: итоги МАКС-2017 превзошли ожидания
19.07.2017 Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
22.06.2017 "Рособоронэкспорт": контракт на поставку Индии систем С-400 скоро будет подписан
14.06.2017 "Рособоронэкспорт" окажет поддержку крупнейшим российским оружейным выставкам
18.05.2017 Продаст ли Россия С-400 Турции? (Al Qabas, Кувейт)
11.05.2017 Какое оружие Россия и Турция могут предложить друг другу
10.05.2017 В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017
10.05.2017 Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион