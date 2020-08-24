Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400

Россия подписала новый контракт с Турцией по С-400

Россия и Турция подписали новый контракт на поставку Анкаре второго полка зенитных ракетных систем С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Такая возможность обсуждалась уже давно. При этом после заключения первого контракта Турция столкнулась с противодействием со стороны США, которые считают российские системы опасными для НАТО.

Россия подписала с Турцией второй контракт на поставку полка систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", - отметил Михеев.

О том, что между сторонами существует принципиальная договоренность, ранее говорил глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил готовность России произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400, передает «Интерфакс». «Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии ЗРС С-400», - отметил министр. Он добавил, что вопросы, связанные с конкретными сроками поставки, будут решаться в ходе переговоров.

При этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев уточнил, что у Москвы и Анкары нет договоренностей о локализации производства комплектующих для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Тайфун» на турецкой территории в рамках подготовки контракта на поставку турецкой стороне еще одного полкового комплекта этих систем.

По словам директора службы, диалог по вопросу поставки второго полкового комплекта С-400 в Турцию находится в продвинутой фазе с конца прошлого года. "В настоящий момент согласовываются оставшиеся технические аспекты контракта и сроки поставки систем. Ожидаем финального решения турецкой стороны", - сообщил он.

Как отметил Александр Михеев, Россия в 2020 году подписала новые оружейные контракты на сумму свыше $5 млрд. Он сообщил, что в течение этого полугодия, в период пандемии, российской стороне удалось сохранить общение с зарубежными партнерами. Москва поддерживает военно-техническое сотрудничество с 68 странами, уточнил гендиректор Рособоронэкспорта.

Россия заключила с Турцией контракт на поставку Анкаре комплексов С-400 в 2017 году.

Турция стала первой из стран НАТО, кто приобрел у Москвы эти системы. Стоимость сделки составила $2,5 млрд: половину стоимости покрывает российский кредит. Первые поставки начались 12 июля прошлого года.

Этот контракт вызвал возмущение со стороны Соединенных Штатов, которые призывали Турцию отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot.

Против приобретения Турцией С-400 не менее активно выступает и НАТО в целом. Это связано с тем, что Вашингтон и Брюссель опасались утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. По этой причине Вашингтон решил приостановить поставку Анкаре этих самолетов.

Как отмечали в июле прошлого года в пресс-службе Белого дома, решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. Турция должна была получить более 100 самолетов.

Помимо того, планировалось ввести против турецкой стороны санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В действительности США выполнили только ту часть угроз, которая касалась F-35, а другие ограничительные меры не применили, несмотря на требования документа.

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неоднократно поднимал вопрос об отказе Турцией от С-400.

Глава Соединенных Штатов отмечал, что, если Анкара купит российские ЗРК, это создает большие вызовы для отношений двух государств.

По словам главы Белого дома, подобные сделки означают «некоторые очень серьезные сложности». «Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали отметил Трамп.

Тем не менее Анкара все же отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Турцию не пугает и отказ США продавать ей F-35. В августе прошлого года Эрдоган заявил телеканалу CNN Turk, что вместо американских истребителей его страна может купить у России истребители Су-35 и Су-57.

Лидия Мисник