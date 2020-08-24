Назло Америке: Россия поставит Турции второй полк С-400

Россия подписала новый контракт с Турцией по С-400
Россия и Турция подписали новый контракт на поставку Анкаре второго полка зенитных ракетных систем С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Такая возможность обсуждалась уже давно. При этом после заключения первого контракта Турция столкнулась с противодействием со стороны США, которые считают российские системы опасными для НАТО.
Россия подписала с Турцией второй контракт на поставку полка систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, сообщил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев. "Контракт подписан, мы с партнерами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта", - отметил Михеев.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подтвердил готовность России произвести и поставить Турции дополнительную партию систем ПВО С-400, передает «Интерфакс». «Промышленность готова в установленные контрактом сроки произвести изготовление и поставку Турции дополнительной партии ЗРС С-400», - отметил министр. Он добавил, что вопросы, связанные с конкретными сроками поставки, будут решаться в ходе переговоров.
При этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев уточнил, что у Москвы и Анкары нет договоренностей о локализации производства комплектующих для зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Тайфун» на турецкой территории в рамках подготовки контракта на поставку турецкой стороне еще одного полкового комплекта этих систем.
По словам директора службы, диалог по вопросу поставки второго полкового комплекта С-400 в Турцию находится в продвинутой фазе с конца прошлого года. "В настоящий момент согласовываются оставшиеся технические аспекты контракта и сроки поставки систем. Ожидаем финального решения турецкой стороны", - сообщил он.
Как отметил Александр Михеев, Россия в 2020 году подписала новые оружейные контракты на сумму свыше $5 млрд. Он сообщил, что в течение этого полугодия, в период пандемии, российской стороне удалось сохранить общение с зарубежными партнерами. Москва поддерживает военно-техническое сотрудничество с 68 странами, уточнил гендиректор Рособоронэкспорта.
Турция стала первой из стран НАТО, кто приобрел у Москвы эти системы. Стоимость сделки составила $2,5 млрд: половину стоимости покрывает российский кредит. Первые поставки начались 12 июля прошлого года.
Этот контракт вызвал возмущение со стороны Соединенных Штатов, которые призывали Турцию отказаться от сделки и вместо этого приобрести американские комплексы Patriot.
Против приобретения Турцией С-400 не менее активно выступает и НАТО в целом. Это связано с тем, что Вашингтон и Брюссель опасались утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. По этой причине Вашингтон решил приостановить поставку Анкаре этих самолетов.
Как отмечали в июле прошлого года в пресс-службе Белого дома, решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. Турция должна была получить более 100 самолетов.
Помимо того, планировалось ввести против турецкой стороны санкции в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В действительности США выполнили только ту часть угроз, которая касалась F-35, а другие ограничительные меры не применили, несмотря на требования документа.
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом неоднократно поднимал вопрос об отказе Турцией от С-400.
По словам главы Белого дома, подобные сделки означают «некоторые очень серьезные сложности». «Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали отметил Трамп.
Тем не менее Анкара все же отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. Турцию не пугает и отказ США продавать ей F-35. В августе прошлого года Эрдоган заявил телеканалу CNN Turk, что вместо американских истребителей его страна может купить у России истребители Су-35 и Су-57.
Лидия Мисник