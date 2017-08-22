Шойгу: более 1200 предприятий принимают участие в форуме "Армия-2017"
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Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
По словам министра обороны России, свои экспозиции на форуме представят Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словения и ЮАР
КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Более 1200 предприятий представят свою продукцию на Международном военно-технического форуме "Армия-2017", сообщил на его открытии министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"С каждым годом наш форум становится все более масштабным. Сегодня на суд специалистов и экспертов свою продукцию представляют уже более 1200 крупных отечественных и зарубежных организаций. Свои национальные экспозиции на нашем форуме покажут Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словения и ЮАР", - сказал Шойгу.
По его словам, "Армия-2017" - это уникальная открытая площадка, где демонстрируются практически все современные разработки российских оружейников. "Здесь можно будет не только ознакомиться с образцами вооружения, с их характеристиками, но и увидеть все это в действии, в том числе в ночных условиях. Вместе с разработками известных конструкторских бюро и крупнейших отечественных производителей на форуме широко представлены достижения наших молодых ученых, аспирантов, студентов и военнослужащих научных рот", - добавил министр.
При этом важное место в работе форума отводится обсуждению вопросов сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, выработке эффективных мер по противодействию экстремизму и радикальному исламизму. "Не сомневаюсь, что большой интерес вызовет выставка трофейного оружия, захваченного у боевиков международных террористических формирований в Сирии", - отметил Шойгу.
Также в ходе научно-деловой программы талантливая молодежь получит возможность встретиться с авторитетными экспертами, установить деловые контакты, найти инвесторов для своих разработок и потенциальных заказчиков. "Убежден, что сплав опыта и свежих идей будет способствовать росту потенциала российского оборонно-промышленного комплекса, созданию перспективного вооружения и военной техники", - заключил глава ведомства.
Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории подмосковного парка "Патриот".
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22.08.2017
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