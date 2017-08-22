В России разрабатывают программу для моделирования и оценки рисков военных операций



Армен Исаакян

Источник: © Группа "Кронштадт" Армен ИсаакянИсточник: © Группа "Кронштадт"

Группа "Кронштадт" разрабатывает технологию имитационного моделирования, с помощью которой можно воспроизвести действия военнослужащих и техники на виртуальном поле боя, сообщил RNS генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян.

"Группа "Кронштадт" длительное время работает над развитием и совершенствованием сложной технологии имитационного моделирования, с помощью которой можно воспроизвести действия каждого военнослужащего и каждого технического объекта, например, танка, бронетранспортера на виртуальном поле боя", — сказал Исаакян на форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

По его словам, "технология, опираясь на искусственный интеллект, воспроизводит действия как отдельного военнослужащего, который, например, будет реагировать на взрывы, пролЕт пуль, так и действия подразделения, тактика действий которых строится в соответствии с боевыми уставами".

"Это в разы повышает реалистичность виртуального учения или, если применять технологию к конкретным войсковым операциям, дает возможность оценить их риски", — сказал гендиректор.

Он отметил, что "на практике эта технология, естественно, может быть использована для создания систем планирования оперативно-тактического масштаба".

Отвечая на вопрос, какие вычислительные мощности нужны для планирования таких операций, гендиректор отметил, что они "зависят от количества объектов, действия которых необходимо моделировать".