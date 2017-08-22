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В России разрабатывают программу для моделирования и оценки рисков военных операций

23.08.2017 RNS 173 0
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Армен Исаакян
Армен Исаакян
Источник: © Группа "Кронштадт"

Группа "Кронштадт" разрабатывает технологию имитационного моделирования, с помощью которой можно воспроизвести действия военнослужащих и техники на виртуальном поле боя, сообщил RNS генеральный директор группы "Кронштадт" Армен Исаакян.

"Группа "Кронштадт" длительное время работает над развитием и совершенствованием сложной технологии имитационного моделирования, с помощью которой можно воспроизвести действия каждого военнослужащего и каждого технического объекта, например, танка, бронетранспортера на виртуальном поле боя", — сказал Исаакян на форуме "Армия-2017" в подмосковной Кубинке.

По его словам, "технология, опираясь на искусственный интеллект, воспроизводит действия как отдельного военнослужащего, который, например, будет реагировать на взрывы, пролЕт пуль, так и действия подразделения, тактика действий которых строится в соответствии с боевыми уставами".

"Это в разы повышает реалистичность виртуального учения или, если применять технологию к конкретным войсковым операциям, дает возможность оценить их риски", — сказал гендиректор.

Он отметил, что "на практике эта технология, естественно, может быть использована для создания систем планирования оперативно-тактического масштаба".

Отвечая на вопрос, какие вычислительные мощности нужны для планирования таких операций, гендиректор отметил, что они "зависят от количества объектов, действия которых необходимо моделировать".
22.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Проекты
AI
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