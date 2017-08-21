Норвегия может стать первой в мире страной, полностью независимой от нефти и газа



Электрозаправка

Источник: https://www.techcult.ru/ ЭлектрозаправкаИсточник: https://www.techcult.ru/

С 2025 года в Норвегии начнет действовать запрет на продажу любых транспортных средств, работающих на энергии ископаемого топлива. Это лишь один из 24 пунктов программы электрификации всей Норвегии, разработанной межведомственным органом «Energi Norge». Норвежский парк электромобилей сегодня составляет 110 000 машин – чтобы люди активнее пересаживались на них, водителей освободят от налогов и сделают все электрозаправки бесплатными.

Сегодня 96 % электроэнергии в Норвегии получают от ГЭС, поэтому гидроэнергетика станет ведущим направлением развития государства в следующем десятилетии. Сюда перейдут трудиться рабочие и инженеры из нефтегазового сектора, который будет планомерно сокращаться.

Норвегия, как и многие державы, чье благосостояние основано на торговле природными ресурсами, поставлена перед задачей отреагировать на изменения климата и сокращение доходности от продажи нефти и газа. При этом свои собственные потребности в энергии страна уже почти целиком покрывает за счет ГЭС. Теперь Норвегии осталось поставить точку и реорганизовать последние процесссы в стране, чтобы полностью отказаться от ископаемого топлива.

Если не ждать перемен, а организовать их загодя, можно избежать проблем с сокращением рабочих мест. В план Energi Nor уже включены более сотни компаний – есть шанс, что к 2050-му Норвегия действительно станет первой в мире страной, полностью независимой от нефти и газа.