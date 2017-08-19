Российские ракеты нацелены на Европу (Tiscali.cz, Чехия)



Корабли Каспийской флотилии совершили пуски из комплекса "Калибр" в рамках учения "Кавказ-2016"

Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Корабли Каспийской флотилии совершили пуски из комплекса "Калибр" в рамках учения "Кавказ-2016"Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Российская угроза маячит на горизонте. В оккупированном Россией Крыму размещены ракеты "Калибр" дальностью более двух тысяч километров. Они легко могут нанести удар по Праге или Берлину. Эти ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, также размещены в Калининграде. В Европу возвращается худший ночной кошмар времен холодной войны?

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщило, что Москва продолжает оказывать давление на европейские страны военными средствами, чтобы достичь своих политических целей. Для этого Россия использует оккупированный в 2014 году Крым.

"Российская Федерация создала на территории Крыма милитаризованную зону, недоступную для международного надзора. На территорию полуострова доставлены современное оружие и военная техника", - заявило украинское ведомство. На полуострове размещено не только оборонное оружие, которое должно заставить Запад не менять статус-кво.

"Калибр" против террористов и Европы?

Как утверждает Киев, в Крыму размещены крылатые ракеты "Калибр", дальность которых покрывает большую часть европейского континента.

По данным украинского министерства, в конце 2015 года на вооружение в Черноморский флот поступили два ракетных корвета: "Зеленый Дол" и "Серпухов" - с ракетами "Калибр-НК" на борту. Свою мощь они уже продемонстрировали. В августе прошлого года оба корабля участвовали в нанесении Россией удара по провинции Алеппо. Тогда базу и склады террористов "Фронта ан-Нусра" поразили именно ракеты "Калибр".

В Киеве считают, что Россия намеренно пользуется лазейкой в договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности, с момента подписания которого в декабре этого года исполнится 30 лет. Договор предполагает уничтожение и, главное, запрет баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

Поскольку ракеты "Калибр" размещены на военных кораблях, то ограничения их не касаются, и Россия может преспокойно нацелиться на своего "вероятного противника", как Кремль, пользуясь военным сленгом, называет Североатлантический альянс.

На сообщение украинского министерства отреагировал первый заместитель председателя партии ТОР 09 Макер Женишек. "Правительство, по-видимому, уже переняло риторику у тех, кто утверждает, что РФ просто защищается. Иначе объяснить это молчание я не могу", - написал Женишек в "Твиттере" по поводу нулевой реакции кабинета премьера Соботки на российскую угрозу.

Правда, на предостережения Киева мало кто реагирует.

Мама, папа, я боюсь "Першингов"

На первый взгляд ситуация может напомнить острую фазу холодной войны. На рубеже 70 - 80 годов Советский Союз начал размещать подвижные комплексы с баллистическими ракетами РСД-10 "Пионер" дальностью 5000 километров и современные на тот момент ракеты малой дальности "Ока". Таким образом Москва хотела раз и навсегда утвердить свое военное доминирование в Европе. Запад, точнее Соединенные Штаты ответили дислокацией ракет типа "Першинг-1" и Першинг-2" и крылатых ракет "Грифон".

Началась гонка вооружений, и складывалось впечатление, что европейский континент стоит на пороге конфликта. Достаточно было одного нажатия красной кнопки, и Европа превратилась бы в зону смерти. Выходом из патовой ситуации стало подписание упомянутого Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В современной России не хотят проводить аналогии с холодной войной. "Ракеты "Калибр" не являются стратегическим оружием. Оно не используется для устрашения Соединенных Штатов. Если между Россией и США или НАТО начнется война, то ракеты "Калибр" будут не нужны, поскольку в таком конфликте нужно будет применять межконтинентальные баллистические ракеты", - заявил сайту Tiscali.cz заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

Военный эксперт также утверждает, что у российской армии не достаточно "Калибров", чтобы в случае чего противостоять Североатлантическому альянсу. По словам Евсеева, у Соединенных Штатов намного больше крылатых ракет "Томагавк", которые, напротив, могут угрожать безопасности России и ее интересам.

Спокойствие, только спокойствие

По информации Евсеева, корабли с ракетами "Калибр" действительно находятся в Крыму. "Крылатыми ракетами "Калибр" также оснащен новый фрегат "Адмирал Григорович". По своему водоизмещению корабль сопоставим с эсминцем. С 2016 года фрегат стоит на вооружении Черноморского флота. Также "Калибрами" могут быть вооружены подводные лодки. На Черноморском флоте их несколько", - добавил эксперт.

Тем не менее специалист по ракетным технологиям не считает, что цель "Калибра" - оказывать военное давление на Европу. "Я не вижу тут никакой проблемы для Европейского Союза, а тем более для государств Причерноморья. Не нужно создавать новую угрозу", - говорит Евсеев.

По его словам, причины дислокации кораблей с ракетами "Калибр" в Крыму чисто практические. Местный флот выполняет задачи не только в Черном, но и в Средиземном море.

"Крылатые ракеты "Калибр" нужны России для проведения разных локальных операций. Если конкретнее, то сегодня речь идет о Сирии. И эти операции могут проводиться вместе с НАТО", - утверждает Евсеев. Однако для этого, по его словам, не хватает заинтересованности со стороны Соединенных Штатов.

Волшебное оружие с пятиконечной звездой

Крылатые ракеты "Калибр", как и ракеты "Искандер", пользуются репутацией "уникального оружия", благодаря которому Россия может положить на лопатки любого. "Я бы не преувеличивал роль "Калибров"", - отвечает на это российский эксперт, однако добавляет, что по характеристикам "Калибр" значительно превосходит американские "Томагавки".

У комплекса "Калибр", точнее "Калибр-НК", как он официально называется, есть несколько модификаций. Пуск ракеты возможен как с палубы военного корабля, так и с подводной лодки. "Калибр" предназначен для поражения морских и наземных целей. В первом случае дальность ракеты достигает более 300 километров, а во втором - две тысячи километров. Ракета может быть оснащена ядерной боеголовкой.

Согласно имеющейся информации, российский флот располагает кораблями, оснащенными ракетами "Калибр" во всех регионах присутствия, включая Каспийское море. Впервые ракета была испытана в 2010 году во время учений в Японском море. Сколько ракет в российском арсенале, неизвестно. Однако, как сообщали российские СМИ, во втором квартале текущего года российский флот получил 60 "Калибров".

Йиржи Юст (Ji Just)