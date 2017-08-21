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Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны

21.08.2017 Ведомости 1941 3
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Ил-114ЛЛ
Единственный эксплуатируемый в настоящее время в России самолет семейства Ил-114 - летающая лаборатория Ил-114ЛЛ (регистрационный номер 91003, заводской номер 2053800109, серийный номер 01-09, построен в 1998 году), принадлежащая АО «Научно-производственное предприятие «Радар ММС». Жуковский, 20.07.2017
Источник: Антон Харисов / russianplanes.net

Госзакупки должны дать толчок проекту регионального самолета

Ил-114-300 – это глубоко модернизированная версия пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе

План поставок регионального самолета Ил-114-300 предусматривает поставку в 2021–2030 гг. до 100 судов, в том числе 50 – коммерческим авиакомпаниям, 35 – государственным заказчикам, 15 – на экспорт, сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга. Под государственными заказчиками прежде всего имеется в виду Минобороны, продолжил он: потребность министерства в 2018–2025 гг. в самолетах модификации Ил-114-300мп составит 35 штук. Эти потребности могут быть включены в госпрограмму вооружения – 2025 после того, как Минэкономразвития и Минфин определят источники финансирования, добавил собеседник.

Ил-114-300 – это глубоко модернизированная версия пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-100, который был разработан в 1980-е и выпускался на Ташкентском авиазаводе в 1990–1998 гг., было выпущено 20 машин. Обновленная версия получит новые двигатели, цифровую кабину, облегченный за счет композитов фюзеляж, это будет современный самолет с топливной эффективностью до 30% выше, чем у предшественника, напоминает человек, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (самолет будет выпускать входящий в ОАК завод МиГ в Луховицах). Ил-114-300 будет вмещать 64 пассажира, серийные поставки начнутся в 2021 г., в 2022 г. ОАК планирует выйти на проектную мощность в 12 самолетов ежегодно.

Представитель Минобороны на запрос не ответил, представитель ОАК от комментариев отказался. Тема поставок Ил-114 Минобороны обсуждается, говорят источник в Минобороны и человек, близкий к ОАК. Минобороны может использовать его как многоцелевой патрульный самолет, знает федеральный чиновник.

«Минобороны самолет не нужен. Но проект политически важный, самолет относительно недорогой – около $19 млн, поэтому какое-то количество их, скорее всего, заставят купить.

Эта идея сама напрашивалась – продукция, которая не очень интересна рынку, поставляется государству», – признает человек, близкий к ОАК. Это немного дешевле нового Bombardier Q400, но за эти деньги можно взять несколько бэушных иностранных аналогов, говорит топ-менеджер российской авиакомпании.

У Минобороны большой парк пассажирских судов для собственных нужд, теоретически его надо когда-то обновлять, добавляет источник в Минобороны. По данным ресурса russianplanes, у Минобороны около 30 летающих пассажирских самолетов (Ту-154, Ту-204/214, Ан-24, Ан-148). Еще пять АН-148 произведет для министерства входящий в ОАК завод ВАСО.

«Обсуждалась идея, чтобы Минобороны закупало для гражданских перевозок SSJ100, но от проекта военные легко отвертелись, у них сильный аргумент: в SSJ100 примерно 60% иностранных комплектующих. С Ил-114 это не сработает», – говорит человек, близкий к ОАК. Главное, что в SSJ100 импортное программное обеспечение, добавляет источник в Минобороны.

Обсуждались разные идеи продвижения Ил-114-300, даже экспорт его по линии «Рособоронэкспорта», добавляет человек, близкий к ОАК. Представитель «Рособоронэкспорта» на запрос не ответил.

Гражданскими поставками Ил-114-300 будет заниматься Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), принадлежащая Минтрансу. В ее капитал специально под этот проект будет внесено 22 млрд руб., говорил ранее представитель ОАК. Это 40% стоимости всей программы обновленного Ил-114-300 (55,9 млрд руб.), еще 21,7 млрд руб. пойдет на опытно-конструкторские работы, 2,6 млрд руб. – на техническое перевооружение завода-изготовителя и предприятий кооперации, 9,6 млрд руб. – на систему послепродажного обслуживания.

На авиасалоне МАКС-2017 ГТЛК подписала с ОАК соглашение о намерениях по покупке 50 Ил-114-300. «Ряд российских региональных авиакомпаний, эксплуатирующих самолеты Ан-24 и Ан-26, выразили заинтересованность в приобретении в лизинг Ил-114-300. ГТЛК совместно с ОАК и авиакомпаниями ведет работу по определению компоновки и облика воздушного судна, который будет востребован на рынке. Среди авиакомпаний – «Полярные авиалинии», «Красавиа», «Якутия», «Псковавиа», «Симаргл», – говорит представитель ГТЛК. В парке этих авиакомпаний в сумме 24 самолета Ан-24/26, по данным Росавиации. Всего в России авиакомпаниями эксплуатируется около 100 Ан-24/26.

«Рынок для Ил-114-300 в России есть, но трудно судить о перспективах судна, пока не известны его эксплуатационные характеристики, стоимость лизинга, поддержания летной годности. В перевозках на Севере он способен заменить Ан-24, если сможет садиться на грунтовую полосу – это недоступно иностранным судам», – говорит исполнительный директор «Руслайна» Дмитрий Ештокин.


Ил-114-300
Источник: Марина Лысцева / ТАСС / Ведомости

Александр Воробьев

В подготовке статьи участвовал Алексей Никольский
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Ведомости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ан-148
Ан-24
Ан-26
Ил-114
Ил-114-300
СуперДжет-100
Ту-154
Ту-204
Компании
Bombardier
ВАСО
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Минэкономразвития РФ
ОАК
РОЭ

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
BorSch
4112
№1
21.08.2017 00:14
+3
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RU
Павел 1978
8464
№2
21.08.2017 07:42
Цитата, q
Минобороны самолет не нужен
странное заявление...
а ПЛО, а замена старых пассажирских?
+2
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RU
serzhik
216
№3
21.08.2017 18:54
А как же местные авиалинии, летать неначем.
0
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