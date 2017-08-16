Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Поставки L-410 в Россию оживили Aircraft Industries

21.08.2017 ATO.RU 437 0
-1
Понравилась новость?
 0
L-410UVP-E20
Самолет L-410UVP-E20 авиакомпании "Оренбуржье"
Источник: Леонид Фаерберг // Transport-photo.com

Чешский авиапроизводитель Aircraft Industries (принадлежит Уральской горно-металлургической компании, УГМК) по итогам 2016 г. преодолел убыточность, получив 46,7 млн крон (125 млн руб.) чистой прибыли. Как сообщает чешское издание Zlin.cz (издается в Злинском крае, где расположен завод Aircraft Industries), финансы компании улучшились за счет поставок турбовинтовых самолетов L-410 (речь идет о модификации L-410UVP-E20) на ее важнейший рынок сбыта — в Россию.


Годом ранее, в 2015 г., Aircraft Industries понесла убыток на 46,4 млн крон (124 млн руб.). Тогда же выручка предприятия составила 858 млн крон (2,3 млрд руб.); годом позже за счет продаж в РФ ее объем вырос на 86,5%, до 1,6 млрд крон (4,3 млрд руб.).


В 2015 г. Aircraft Industries не отправила в РФ ни одного L-410. По словам гендиректора предприятия Илоны Пишковой, поставки прервались из-за падения курса рубля и ослабления российской экономики вследствие введенных западных санкций. По данным Zlin.cz, с мая по октябрь 2016 г. компания находилась под угрозой банкротства. За прошлый год ее штат сократился с 942 до 885 сотрудников (в 2015 г. на предприятии работали 1020 чел.). Уходу персонала предшествовала отправка части людей в долгосрочные отпуска с выплатой 60% оклада.


В общей сложности в позапрошлом году чешская компания поставила только четыре L-410 (три в Бангладеш и один в Алжир), пишет Zlin.cz. По данным ATO.ru, комментарий которому в 2015-м давал директор Aircraft Industries по продажам в РФ и СНГ Сергей Мартынов, по итогам года производитель планировал передать восемь бортов, в том числе в Бангладеш, Непал и ЮАР.


В 2016 г. Aircraft Industries продала в Россию девять L-410UVP-E20: четыре самолета принял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА; организует российскую сборку L-410), три — аэропорт Оренбурга (для полетов под брендом "Оренбуржье"), по одному — авиакомпании "Уктус" и "Хабаровские авиалинии". Судя по всему, в другие страны в прошлом году L-410 не поставлялись.


В 2017 г. Aircraft Industries намерена передать заказчикам 12 L-410UVP-E20. Один из них уже отправлен в Индонезию (покупателем выступает авиакомпания Susi Air). Остальные 11 бортов предназначены для России. Впрочем, производитель ведет переговоры с потенциальными покупателями и из других стран.


В следующем году чешский производитель планирует поставить первые три модернизированных самолета L-410NG. В преддверии крупнейшей в РФ авиационной выставки МАКС-2017 Мартынов рассказывал, что машина прошла практически все испытания и что документация для сертификации передана в Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA). Выдача европейского сертификата ожидается в конце лета, после чего процесс его валидации начнется в России. Серийное производство L-410NG стартует в 2018 г.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ATO.RU
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Бангладеш
Индонезия
Непал
Россия
Чехия
ЮАР
Продукция
L-410
Компании
Aircraft Industries
УГМК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы