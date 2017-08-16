Поставки L-410 в Россию оживили Aircraft Industries



Самолет L-410UVP-E20 авиакомпании "Оренбуржье"

Источник: Леонид Фаерберг // Transport-photo.com Самолет L-410UVP-E20 авиакомпании "Оренбуржье"Источник: Леонид Фаерберг // Transport-photo.com

Чешский авиапроизводитель Aircraft Industries (принадлежит Уральской горно-металлургической компании, УГМК) по итогам 2016 г. преодолел убыточность, получив 46,7 млн крон (125 млн руб.) чистой прибыли. Как сообщает чешское издание Zlin.cz (издается в Злинском крае, где расположен завод Aircraft Industries), финансы компании улучшились за счет поставок турбовинтовых самолетов L-410 (речь идет о модификации L-410UVP-E20) на ее важнейший рынок сбыта — в Россию.

Годом ранее, в 2015 г., Aircraft Industries понесла убыток на 46,4 млн крон (124 млн руб.). Тогда же выручка предприятия составила 858 млн крон (2,3 млрд руб.); годом позже за счет продаж в РФ ее объем вырос на 86,5%, до 1,6 млрд крон (4,3 млрд руб.).

В 2015 г. Aircraft Industries не отправила в РФ ни одного L-410. По словам гендиректора предприятия Илоны Пишковой, поставки прервались из-за падения курса рубля и ослабления российской экономики вследствие введенных западных санкций. По данным Zlin.cz, с мая по октябрь 2016 г. компания находилась под угрозой банкротства. За прошлый год ее штат сократился с 942 до 885 сотрудников (в 2015 г. на предприятии работали 1020 чел.). Уходу персонала предшествовала отправка части людей в долгосрочные отпуска с выплатой 60% оклада.

В общей сложности в позапрошлом году чешская компания поставила только четыре L-410 (три в Бангладеш и один в Алжир), пишет Zlin.cz. По данным ATO.ru, комментарий которому в 2015-м давал директор Aircraft Industries по продажам в РФ и СНГ Сергей Мартынов, по итогам года производитель планировал передать восемь бортов, в том числе в Бангладеш, Непал и ЮАР.

В 2016 г. Aircraft Industries продала в Россию девять L-410UVP-E20: четыре самолета принял Уральский завод гражданской авиации (УЗГА; организует российскую сборку L-410), три — аэропорт Оренбурга (для полетов под брендом "Оренбуржье"), по одному — авиакомпании "Уктус" и "Хабаровские авиалинии". Судя по всему, в другие страны в прошлом году L-410 не поставлялись.

В 2017 г. Aircraft Industries намерена передать заказчикам 12 L-410UVP-E20. Один из них уже отправлен в Индонезию (покупателем выступает авиакомпания Susi Air). Остальные 11 бортов предназначены для России. Впрочем, производитель ведет переговоры с потенциальными покупателями и из других стран.

В следующем году чешский производитель планирует поставить первые три модернизированных самолета L-410NG. В преддверии крупнейшей в РФ авиационной выставки МАКС-2017 Мартынов рассказывал, что машина прошла практически все испытания и что документация для сертификации передана в Европейское агентство по безопасности авиаперевозок (EASA). Выдача европейского сертификата ожидается в конце лета, после чего процесс его валидации начнется в России. Серийное производство L-410NG стартует в 2018 г.