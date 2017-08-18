Главком ВКС РФ: примеры Чкалова и Королева помогают воспитывать молодых летчиков



Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ Молодые пилоты ВВС России. Источник: МО РФ

Виктор Бондарев отметил, что именно благодаря "труду и самопожертвованию" легендарных отечественных летчиков и космонавтов Россия стала "ведущей авиационной и космической державой"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Примеры самых выдающихся представителей отечественной авиации и космонавтики помогает воспитать лучших военных летчиков и космонавтов современной России. Такое мнение в беседе с журналистами высказал главнокомандующий ВКС РФ, генерал-полковник Виктор Бондарев.

В пятницу у Кремлевской стены в Москве прошло торжественное возложение венков и цветов к могилам Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, Владислава Волкова, Виктора Пацаева и других знаменитых летчиков, ученых и космонавтов, приуроченное к 105-летию со дня основания Военно-воздушных сил России.

"Мы отдали дань памяти и уважения тем, кто стоял у истоков создания Военно-воздушных сил России, кто сделал первые самолеты и вертолеты, кто испытывал их, кто первым пришел в отряд космонавтов", - сказал Бондарев.

"Мы отдаем дань памяти первым создателям космических ракет - таким, как Сергей Павлович Королев. Россия благодаря их труду и самопожертвованию стала ведущей авиационной и космической державой. На их примере мы обучаем молодое поколение - наших курсантов во всех училищах", - подчеркнул главком.

По его словам, памятные мероприятия, посвященные 105-летию со дня основания ВВС, имеют "огромнейшее значение". "Мы подтверждаем, что в нашей стране никто не забыт и ничто не забыто. И тем более те люди, которые принесли честь и славу нашей любимой Родине", - резюмировал генерал.

12 августа Военно-воздушные силы России отметили 105 лет со дня образования. Правопреемником ВВС с 2015 года является новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы РФ.