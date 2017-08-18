Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны сообщило, что до конца года получит 3,7 тысячи новых квартир

21.08.2017 РИА Новости 117 0
0
Понравилась новость?
 0
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
Здание министерства обороны РФ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Строители передадут Минобороны России 13 жилых домов на 3,7 тысяч квартир в Москве в 2017 году, сообщил журналистам руководитель департамента жилищного обеспечения Минобороны Сергей Пирогов.

"Постоянное жилье в Москве ждут 9,1 тысячи военнослужащих, что составляет третью часть от всего количества нуждающихся в квартирах. В настоящее время в столице для военных строятся 60 жилых домов на 16 тысяч квартир. В 2015-2017 годах к заселению были подготовлены 36 жилых домов на 8715 квартир", - сказал Пирогов.

"По сведениям главного управления обустройства войск, до конца года ожидается передача для заселения еще 13 жилых домов на 3,7 тысячи квартир", - добавил он.

Пирогов отметил, что по данным Росреестра, в 2016 году военнослужащие зарегистрировали более 5,8 тысячи прав на жилье - почти на четверть больше, чем в 2015 году, и почти в восемь раз больше показателя 2014 года, когда были зарегистрированы 746 прав. "Таким образом, налицо наращивание темпов обеспечения военнослужащих жилыми помещениями в Москве", - сказал руководитель департамента.

"После передачи для заселения всех строящихся жилых домов квартиры в столице получат не только 100% вставших в очередь до 1 января 2012 года, но и подавляющее большинство очередников, включенных в очередь до 1 января 2015 года. Очередь нуждающихся в постоянном жилье в Москве сократится до 1,8 тысячи военнослужащих, которым мы планируем в 2018 году предложить жилищные субсидии", - заключил Пирогов.
18.08.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.08 21:27
  • 8
Украинский эксперт: Нам нужно заполучить российский Т-90А в качестве трофея
  • 21.08 21:23
  • 2
Возможно, у российского истребителя Су-57 имеется фатальный изъян (The National Interest, США)
  • 21.08 21:12
  • 21
Рогозин: до 25% сметы при строительстве Восточного уходило к фирмам-"прокладкам"
  • 21.08 21:08
  • 51
Новейший российский истребитель Су-57 напугал британцев
  • 21.08 20:41
  • 6
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
  • 21.08 20:30
  • 1
Время терминатора
  • 21.08 20:23
  • 1
Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
  • 21.08 20:16
  • 1
Военные кафедры появятся еще в четырех российских вузах
  • 21.08 19:45
  • 63
Вверх-вниз
  • 21.08 19:39
  • 8
Аналог ЛИИ им. М.М.Громова на околоземной орбите
  • 21.08 18:54
  • 3
Крупнейшим эксплуатантом модернизированного Ил-114-300 может стать Минобороны
  • 21.08 17:46
  • 15
Перенос столицы.
  • 21.08 16:34
  • 10
Российская армия готова к войне на два фронта
  • 21.08 15:55
  • 20
Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты
  • 21.08 14:40
  • 1
Ученые создали первые арктические "наноперчатки" для Армии США
другие обсуждаемые темы