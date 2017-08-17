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Эксперты машиностроительной отрасли прокомментировали итоги «Национальной научно-технической конференции» СоюзМаш России

18.08.2017 Союз машиностроителей России 194 0
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http://www.soyuzmash.ru/
Логотип Союза Машиностроителей России
Источник: Логотип СМР

Напомним, в рамках отборочного тура ННТК, который состоялся на базе Московского политехнического университета, в финал конференции вышли 23 молодых изобретателя. Всего было рассмотрено 86 проектов, которые прошли предварительный отбор по результатам онлайн-тура. Победители представят свои проекты в финальном этапе конференции, который состоится в конце сентября в МГТУ им. Н.Э. Баумана.


Экспертом в секции «Технологии САПР, моделирования и испытания изделий» выступил директор департамента координации программ и проектного управления АО «ОСК» Леонид Кузнецов: «Три участника конференции представляли ОСК, и с точки зрения корпорации я мог оценить, какой эффект имеют их проекты, понять, каков личный вклад каждого участника в общую работу. Некоторые просто играют роль в большой команде, а другие делают работу меньшего объема, но фактически являются ее руководителями, идеологами и исполнителями. Поэтому, хотя и масштаб работ меньше, но доля участия докладчиков значительно выше», - прокомментировал Кузнецов. По его словам, всем докладчикам конференции следует усовершенствовать презентационные навыки и уделять больше внимания экономической составляющей проекта. «Молодые инженеры должны выступать как идеологи и маркетологи своих проектов, объяснить суть, эффект, полученный результат, с минимумом терминов. Надо уметь разной целевой аудитории презентовать свою работу, делая акценты на преимуществах проекта в сравнении с конкурентами. Технический маркетинг – это то, чему не учат в технических вузах, но если инженер стремится продвигать свои изобретения – он должен владеть этими приемами», - сказал Кузнецов.


Начальник технического отдела комбайнового завода «Ростсельмаш» Евгений Петрушенко, эксперт в секции «Технологии транспортных систем и тракторное, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, коммунальное и дорожно-строительное машиностроение», отметил, что проекты некоторых участников по моделированию очень его заинтересовали с точки зрения практического применения на заводе. «Мы обменялись контактами с участниками конференции, чтобы проработать возможность дальнейшего сотрудничества. Возможно, будем приглашать этих ребят на наш завод или работать с ними по договору, чтобы они проводили моделирование», - сказал он.


Комментируя итоги отборочного тура конференции, вице-президент Ассоциации «Станкоинструмент» Виктор Ивахов отметил глубокую проработку проектов, представленных специалистами ПАО «Салют» («Вихревой охладитель зоны механической обработки») и ОАО «ИВХИМПРРОМ» («Повышение работоспособности зубчатых передач, работающих в тяжелых условиях, с применением современных наукоемких смазочных материалов»). В то же время он подчеркнул, что молодым изобретателям следует уделять больше внимания коммерциализации проекта. «Интеллектуальная деятельность – тоже прибыльная вещь, только мы еще не научились этим пользоваться. Инженерам-изобретателям необходимо стремиться реализовать свои разработки на рынке, ведь цель каждого предприятия – привлечение прибыли», - отметил он.


Владимир Ивахов отметил хороший уровень организации конференции и подчеркнул актуальность данного формата работы с молодыми специалистами. «Если мы говорим, что Россия должна развиваться по инновационному пути, то инновационной Национальной научно-технической конференции надо уделять очень большое внимание. И тогда все больше молодых специалистов будут стремиться участвовать в этой конференции, особенно, при условии, что их усилия будут оценены специалистами отрасли», - сказал представитель Ассоциации «Станкоинструмент».


Заведующий кафедрой «Технологии и оборудование машиностроения», замдекана факультета машиностроения Московского политехнического университета, к. т. н. Александр Васильев в качестве наиболее успешных отметил такие проекты молодых инженеров, как «Производство теплообменников с применение лазерной сварки», «Сварка титановых и никелевых лопаток ТНВД», «Замена облицовки баллеров подводных лодок», «Магнито-динамическое упрочнение», «Сварка трением с перемешиванием», «Охладитель зоны механической обработки», «Размерный контроль лазерным сканированием + 3D моделирование» и другие. В своем комментарии Васильев отметил хороший уровень докладов и отличный уровень проведения конференции, хороший уровень докладов, а также выразил пожелание, чтобы в конференции принимали участие больше представителей гражданских предприятий машиностроения.


«Развитие инженерной школы России, которая всегда славилась своими традициями и достижениями, - один из приоритетов Союза машиностроителей. Усилению кадрового потенциала руководство крупнейших холдингов и предприятий отрасли уделяет большое внимание: представители ключевых предприятий машиностроения и ОПК в качестве экспертов принимают участие в работе Национальной научно-технической конференции для молодых специалистов и других инженерных конкурсах и фестивалях. Региональные и столичные вузы, на базе которых проходят молодежные мероприятия СоюзМаш, обеспечивают организационную и научную поддержку на высоком уровне. Участники конференции представляют свои инновационные разработки и получают оценки и комментарии ведущих экспертов отрасли, что, безусловно, помогает им совершенствовать свои изобретения. Серьезная совместная работа проводится в масштабах всей страны, и результаты ее, прежде всего, направлены на повышение уровня профессионализма и развитие инновационного мышления представителей молодежной инженерной элиты», - прокомментировал Первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.


Отметим, что защита проектов проходила по отраслям: «Приборостроение, системы управления, электронная и электротехническая промышленность», «Технологии материалов», «Технологии машиностроения», «Технологии САПР, моделирования и испытаний изделий», «Технологии транспортных систем и тракторное, сельскохозяйственное, лесозаготовительное, коммунальное и дорожно-строительное машиностроение» и «Энергетическое машиностроение и промышленная экология и системы жизнеобеспечения». В работе экспертного жюри конференции также участвовали представители АО «Российские космические системы», ПАО «Туполев», АО «РПКБ», Концерн «Тракторные заводы», АО «РЭП Холдинг», ФГУП «НПО «Техномаш» и других предприятий.
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Союз машиностроителей России
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
ОСК
РКC
РПКБ
СМР
Туполев
Персоны
Гутенёв Владимир

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