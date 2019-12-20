Лауреаты ежегодной Национальной премии "Золотая идея" за 2019 год (по итогам 2018 года)

ЦАМТО, 19 декабря. Как уже сообщалось, в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 18 декабря состоялась 19-я торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии "Золотая идея".

Лауреатов Премии по итогам 2018 года определил Организационный комитет, в состав которого вошли представители Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минобороны России, Минпромторга России, ФСВТС России, Госкорпорации "Роскосмос", Государственной корпорации "Ростех", Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", АО "Рособоронэкспорт", ООО "Страховая компания "Независимая страховая группа".

Приветствие участникам направил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов. Он подчеркнул, что "Россия продолжает прочно занимать второе место в тройке лидеров мирового оружейного бизнеса. И в этом, несомненно, заслуга всех участников сложного и многогранного процесса, включающего разработку, производство и экспорт наших вооружений".

Памятные призы и дипломы ФСВТС России победителям конкурса на соискание Премии вручили первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин, первый заместитель председателя Союза Машиностроителей России, глава Комиссии Государственной Думы по развитию ОПК Владимир Гутенев, директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

В своем обращении к участникам церемонии Д.Шугаев отметил, что "неизменно высокий интерес к нашему конкурсу говорит о том, что, несмотря на внешние трудности, российские специалисты инициативны, творчески одарены и готовы находить оптимальные решения, достигая высоких и даже выдающихся результатов в области военно-технического сотрудничества".

Организационный комитет по итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях.

Ниже приведен перечень номинаций, лауреатов премии и за что награждены (перечень опубликован на официальном сайте ФСВТС).

1. "За вклад в области разработки продукции военного назначения"

1-я премия.

Лауреаты премии: Авторский коллектив:

АО "НПК "КБМ", г.Коломна – Волков В.А., Евстигнеев И.В., Луконин А.Н., Савченков С.В., Поляков А.С., Беляков Д.А., Кулик А.А.

АО "Рособоронэкспорт", г.Москва – Кондратьев Е.М.

АО "САЗ", г. Саратов – Боронин М.Д.

АО "ВНИИ "Сигнал", г. Ковров – Вольскас М.С.

За что награждены:

Разработка самоходного противотанкового комплекса "Хризантема-С"

2-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

АО "ГНПП "Регион", г. Москва – Абрамов С.В., Григорян Л.И., Евстюгов-Бабаев А.Л., Ильинская Л.Б., Кислов С.А., Королев А.В., Лузанов В.О., Парамонов А.М., Першиков В.А., Род Д.С.

За что награждены:

Создание малогабаритного торпедного противолодочного комплекса, обеспечивающего противоторпедную защиту для надводных кораблей

3-я премия.

АО "ГосМКБ "Радуга" им. А.Я.Березняка", г. Дубна

За что награждены:

Разработка ракеты повышенной дальности класса "воздух-поверхность" Х-59МК

2. "За успехи в области производства продукции военного назначения, внедрение передовых технологий и инновационных решений"

1-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

АО "ПО "Севмаш", г.Северодвинск – Гончаров Ю.А., Фокин А.В.,

ФНПЦ АО "НПО "Марс", г.Ульяновск – Былина П.В., Вечканов Л.П.

АО "РСК "МиГ", г.Москва – Гольдштейн А.А., Макаров И.А.

АО "Раменское ПКБ", г.Раменское – Гущин Г.М.

АО "КНИИТМУ", г.Калуга – Борисенко Е.В.

АО "Рособоронэкспорт", г.Москва – Агафонов И.В.

АО "НИИ "Нептун", г. Санкт-Петербург – Урюпинцев В.Г.

За что награждены:

Создание комплекса технических средств и программного обеспечения для автоматизированного управления самолетами МиГ-29К/КУБ с борта авианосца иностранного заказчика

2-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

АО "КБП", г. Тула – Маст С.В., Марков М.Н., Кравченко С.Н., Андреева С.В., Морозов А.В., Федоров А.В., Карцев С.Б.

АО "Щегловский вал", г. Тула – Корабельщиков А.И.

За что награждены:

Модернизация и организация серийного производства пусковой установки "Квартет" с ее установкой на шасси иностранного автомобиля

3-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", г. Москва – Кузнецов С.В., Сорокин В.А.

"Воронежский механический завод" – филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева", г.Воронеж – Ковалев С.В., Кольцов В.И., Юхневич С.С., Шишко Г.К.

За что награждены:

Разработка конструкции, промышленной технологии и специализированной оснастки для производства из перспективных титановых сплавов погружных в жидкий кислород шаробаллонов, работающих при высоких давлениях, для РН "Ангара" (в рамках работ по импортозамещению)

3. "Лучшее предприятие-соисполнитель" – за вклад в повышение конкурентоспособности продукции военного назначения

1-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

ПАО "АНПП "Темп-Авиа", г. Арзамас – Мишков И.А., Свяжин Д.В., Самойлов В.М., Елагин А.В., Корнилов А.В., Прусаков А.В., Султанов А.Г., Гребнев И.Г., Второв А.А.

За что награждены:

Разработка и изготовление электронных пилотажных систем на отечественной элементной базе для интеграции в комплексы "glass cockpit" объектов Су-35, МиГ-35, Ми-26Т, поставляемых в интересах иностранных заказчиков

2-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

ПАО "Невское ПКБ", г. Санкт-Петербург – Загородный К.П., Колоштивин А.Е., Соловьев В.С.

АО "Центр технологии судостроения и судоремонта",

г. Санкт-Петербург – Воронов В.В., Лиденхо Д.А.

АО "Объединенная судостроительная корпорация",

г. Москва – Сегодин А.Г.

АО "Рособоронэкспорт", г. Москва – Гончарук О.В.

За что награждены:

Разработка, поставка и техническое сопровождение документации для оборудования авиационно-технических средств в помещениях корабля иностранного заказчика

3-я премия.

Лауреаты премии: авторский коллектив:

"НИИ КС имени А.А. Максимова – филиал АО "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева", г. Королев – Макаров М.И., Королев А.Н., Коровин Г.В., Пичурин Ю.Г., Бурцев В.М., Кулаков В.А., Огороднийчук Д.Л., Пак А.А., Рыжова Е.В., Шевченко С.С.

За что награждены:

Обоснование выбора технических решений уменьшения массы и габаритов элементов систем энергопитания, терморегулирования и управления, оптико-электронной и радиолокационной аппаратуры для малых КА

4. "За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества"

Премия. Бузаков Александр Сергеевич – генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи", г. Санкт-Петербург

За личный вклад в организацию производства и послепродажного обслуживания продукции военного назначения, поставляемой на экспорт

Премия. Кудашкин Владимир Васильевич – статс-секретарь АО "Рособоронэкспорт", г.Москва

За усердие в решении задач военно-технического сотрудничества и издание сборника "Правовые основы военно-технического сотрудничества" в 3-х томах

Премия. Бойков Алексей Анатольевич – начальник Департамента АО "Рособоронэкспорт", г.Москва

За усердие в решении задач военно-технического сотрудничества и издание сборника "Правовые основы военно-технического сотрудничества" в 3-х томах

Премия. Онучин Сергей Александрович – начальник Департамента АО "Рособоронэкспорт", г. Москва

За личный вклад в преодоление барьеров недобросовестной конкуренции на мировом рынке вооружений и военной техники

5. "За вклад в пропаганду военно-технического сотрудничества, рекламную и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения"

Премия. ООО "Издательский дом "Национальная оборона", г. Москва

Комплексная информационная поддержка продвижения российской продукции военного назначения на международный оружейный рынок

Премия. Авторский коллектив:

ФГУП "Крыловский государственный научный центр", г. Санкт-Петербург – Филиппов П.В., Половинкин В.Н., Васильев А.С., Пылаев А.П.,

АО "Концерн "Моринформсистема – Агат", г. Санкт-Петербург – Анцев Г.В., Фомичев А.Б.;

Главное командование ВМФ России, г. Санкт-Петербург – Бурсук В.И.

НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ ВУНЦ ВМФ "ВМА", г.Санкт-Петербург – Дорофеев В.Н., Петров К.А., Кляхин В.Н.

Организация и проведение комплекса десяти Международных конференций "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях" с высоким уровнем научного подхода

Почетный диплом.

Авторский коллектив:

ООО "Международные конгрессы и выставки", г. Москва

Организация и проведение Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2018" и Международного форума "Неделя национальной безопасности

Почетный диплом.

Авторский коллектив:

АО "НИМИ им. В.В.Бахирева", г. Москва – Максименко Д.В., Масякина Д.И.

Информационная поддержка экспорта отечественных артиллерийских боеприпасов средствами рекламно-выставочной деятельности

6. "Молодые таланты" – за достижения в области военно-технического сотрудничества, разработки и производства образцов вооружения и военной техники

Почетный диплом.

Соколов Евгений Сергеевич – инженер-конструктор 1 категории АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев

За личный вклад в разработку и внедрение в цикл создания ракеты класса "воздух-поверхность" с пассивной системой наведения современных инновационных программно-аппаратных средств полунатурального моделирования для испытаний бортового комплекса управления.

Почетный диплом.

Донецкая Марина Сергеевна – инженер по качеству 1-й категории Филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина", г. Комсомольск-на-Амуре

За вклад в создание цифровой платформы для совершенствования работы по обеспечению качества изделий

Почетный диплом. Корсакова Дарья Андреевна – инженер-технолог, руководитель группы подготовки производства по химии АО "НПЗ", г. Новосибирск

За личный вклад во внедрение новых смазочных и герметизирующих составов для изделий специальной и военной техники

Почетный диплом. Маковецкий Максим Борисович – руководитель проектов АО "Технодинамика", г. Москва

За вклад в разработку аварийно-спасательного оборудования вертолета

Почетный диплом. Кухарь Тарас Константинович – инженер-исследователь 2 категории АО "НПК "СПП", г. Москва

За личный вклад в совершенствование технологических процессов эксплуатации сверхточного оптико-электронного комплекса слежения за космическими объектами.