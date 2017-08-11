«Фрегат Экоджет» выбирает четыре двигателя ПД-14



Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru Выбранное сечение фюзеляжа самолета "Фрегат Экоджет" позволило уменьшить площадь омываемой поверхности фюзеляжа, приходящейся на одного пассажира на 4-14%, по сравнению с современными широкофюзеляжными самолетами типа В-777. Источник: aviaforum.ru

«Фрегат Экоджет» завершает работы по аванпроекту широкофюзеляжного среднемагистрального самолёта FreeJet, предназначенного для эксплуатации в сегменте рынка МОМ (Middle of the Market), сообщается на сайте frigate-ecojet.ru. Взлётный вес самолёта составляет 140 тонн. Он имеет дальность полёта 3500 км и позволяет перевозить 300 пассажиров.

Экономичность самолёта определяется концепцией использования преимуществ широкофюзеляжных самолётов при затратах узкофюзеляжных.

Основной проблемой разработчиков подобных типов самолётов, является проблема отсутствия современных двигателей в классе тяг от 20 до 23 ТС. В качестве решения этой проблемы конструкторы «Фрегат Экоджет» выбрали вариант конструкции с маршевой силовой установкой, состоящей из 4-х двигателей.

По словам руководителя программы «Фрегат Экоджет» Александра Климова, для самолёта нужны двигатели с тягой 18–23 т, но сейчас есть только устаревшие Д-18Т, RR Trent 500 и RB211 (оба — производства британской Rolls-Royce), PW2000 (американской Pratt&Whitney). "Мы ждали и ждём ПД-18Р и ПС-90А20, но их пока нет, - говорит он. - Сегодня Boeing для своего проекта 797 — самолёта, который должен заменить одновременно 757 и 767, — ведёт переговоры с ведущими мировыми двигателестроителями, однако разработка потребует трёх-пяти лет. Поэтому мы решили пойти другим путём, и Boeing фактически даёт нам фору на эти годы, ведь 797 нацелен на тот же сегмент, что и наш проект. Но мы будем делать четырёхмоторный самолёт".

"По сравнению с «Фрегат Экоджет» с 2-я двигателями, мы немного проиграли в аэродинамике и в весе конструкции, но обрели множество преимуществ, - продолжает Александр Климов. — Во-первых, мы можем использовать доступные на рынке современные двигатели, такие как ПД-14 и некоторые зарубежные аналоги, во-вторых, избыток тяги, образовавшийся из-за использования четырёх двигателей, позволит реализовать концепцию так называемого более электрического самолёта, в-третьих, появляются возможности применения опережающих конструкторских решений, направленных на снижение вредных выбросов, уровня шума, то есть Фриджет (FreeJet) находится на траектории развития самолёта завтрашнего дня".

FreeJet – уникальная площадка для реализации принципов «более электрического самолёта»

В июле 2017 года «Фрегат Экоджет» и ОДК «Авиадвигатели» (г. Пермь) приступили к проработке проекта установки двигателей ПД-14 на FreeJet. До конца года планируется определить специфические требования и выпустить технические задания для самолётных систем FreeJet.

FreeJet – уникальная площадка для реализации принципов «более электрического самолёта» Источник: aviation21.ru

"Фрегат Экоджет" стремится к радикальному снижению стоимости самолёта в рамках новой цифровой экономики. В компании считают, что сейчас любой проект может добиться успеха только в том случае, если он станет платформой. "К концу года мы запускаем портал TeTrA — постоянно действующую цифровую биржу, на которой будет осуществляться бесплатный и платный обмен технологиями в области проектирования, производства, технического обслуживания, эксплуатации и неавиационных доходов, - говорит Александр Климов. - Схожие порталы развивают Airbus и Boeing, но, как мне кажется, они во многом направлены на то, чтобы перехватить новую перспективную технологию, пока она не досталась конкурентам. А мы делаем цифровое КБ, открытую платформу, которая с применением распределенного проектирования и других новейших технологий позволит радикально снизить стоимость разработки, производства и эксплуатации FreeJet", - подводит итог руководитель программы.

Компоновка пассажирского салона самолёта "Фрегат Экоджет"

Компоновка пассажирского салона самолёта "Фрегат Экоджет" Источник: aviation21.ru

Программа "Фрегат Экоджет" стоит особняком в российском гражданском авиастроении. Объединённая авиастроительная корпорация не имеет к этому проекту никакого отношения и он не фигурирует ни в одной государственной программе пассажирского самолётостроения. Это полностью негосударственный проект частной компании с финансированием из внебюджетных источников. Компания "Фрегат Экоджет" была учреждена 1 июля 2014 года Финансово-промышленной группой «Росавиаконсорциум». Самолёт FreeJet разрабатывается на деньги частных инвесторов и будет создан в рамках цифровой распределенной экономики, а не за счёт госбюджета.