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В Улан-Удэ наладят сборку вертолетов Ка-226Т для Индии

18.08.2017 ЦАМТО 57 0
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Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Вертолет Ка-226Т. Архивное фото
Источник: © Фото : Предоставлено КумАПП

ЦАМТО, 17 августа. Производственные цеха авиазавода в Улан-Удэ освободят под российско-индийский проект по производству вертолетов Ка-226Т. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"Хочу сказать, что мы, считайте, решили вопрос, связанный с тем, чтобы освободить необходимые производственные цеха под очень перспективный российско-индийский проект. Мы договорились с нашими индийскими коллегами: они заинтересованы в том, чтобы появился вертолет Ка-226Т, этот вертолет особенно подходит для индийского рынка, потому что он высокогорный, это камовская соосная система винта, мы сейчас договариваемся о 200 вертолетах", – сказал он во время посещения авиазавода.

Вице-премьер пояснил, что "есть договоренность о поставке в Индию 60 вертолетов, собранных на предприятии в Улан-Удэ, а 140 машин будут собраны на территории Индии, но все равно сами агрегаты для них будут производиться на улан-удэнском авиазаводе", – отмечает агентство.

Д.Рогозин добавил, что было принято решение демонтировать оборудование, которое использовалось для производства самолетов Су-25. По его словам, оно сейчас не нужно, так как более современные авиационные образцы, в частности Су-30СМ, которые являются заменой для Су-25, производятся на предприятии в Иркутске. Вице-премьер отметил, что на данный момент принято принципиальное решение о высвобождении производственных мощностей и в скором времени оно будет оформлено решением правительства.

Говоря о перспективах предприятия в целом, Д.Рогозин констатировал, что картинка меняется в лучшую сторону, появляются новые модели, кроме того был сертифицирован вертолет Ми-171А2.

"Данное предприятие становится базовым для холдинга "Вертолетов России", – уточнил он. Д.Рогозин отметил, что в перспективе у завода большое будущее, передает "РИА Новости".
17.08.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
КА-226
КА-226Т
Ми-17
Ми-8АМТ
Су-25
Су-30
Компании
У-УАЗ
Персоны
Рогозин Дмитрий

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