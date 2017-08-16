Своя ноша: почему Россия перестанет запускать военные спутники с Байконура



Ракета-носитель Протон-М

Источник: © AFP 2017 / Kirill Kudryavtsev Ракета-носитель Протон-МИсточник: © AFP 2017 / Kirill Kudryavtsev

Москва. 16 августа - РИА Новости, Андрей Станавов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о поступлении на космодром Восточный оборудования для подготовки старта тяжелой ракеты "Ангара". Первый пуск модернизированной ракеты с Восточного намечен на 2021 год. Ставку на "Ангару" вместе с Роскосмосом делает и Минобороны. Ведь именно ей предстоит сменить заслуженный "Протон" и вместе с "Союзами" "взвалить на плечи" "полезную нагрузку" не только коммерческих, но и перспективных военных космических аппаратов. Сегодня некоторые спутники Минобороны можно отправить на орбиту лишь тяжелыми "Протонами" с арендуемого у Казахстана Байконура. По понятным причинам такая ситуация устраивает далеко не всех. О том, когда Россия сможет запускать со своей территории все военные спутники и в чем разница между Восточным и Плесецком - в материале РИА Новости.

Двойное назначение

Несмотря на то что Восточный изначально позиционируется как гражданский космодром, Роскосмос уже заявлял о планах по его совместному использованию с Минобороны. Это логично и закономерно - такая страна, как Россия просто обязана иметь гарантированный доступ в космос "из дома" во всем спектре полезных нагрузок, включая военные. И если стартующие с Байконура пилотируемые корабли с международными экипажами и коммерческие спутники выглядят еще безобидно, то с аппаратами Минобороны дело обстоит иначе - их запуски с территории другого государства скорее вынужденная мера.

- Когда "Ангара-А5М" начнет летать с Восточного и позволит выводить оттуда военные спутники по всей номенклатуре и массе, конечно, Минобороны уйдет с Байконура, - убежден главный редактор журнала "Новости космонавтики" Игорь Маринин. - Сейчас идет глубокая модернизация всех космических аппаратов, в том числе военных. Я уверен, что в ближайшие годы Минобороны получит на вооружение новейшие секретные тяжелые спутники, которые нужно будет запускать с энергоэффективного космодрома.

По мнению эксперта, прослеживается тенденция к увеличению массы спутников из-за замены импортных комплектующих на отечественные. Военная орбитальная группировка постоянно пополняется различными спутниками, начиная от низкоорбитальных разведчиков и геостационарных аппаратов связи и заканчивая космическим эшелоном системы предупреждения о ракетном нападении.

География определяет

Сейчас военные вынуждены использовать Байконур потому, что некоторые тяжелые спутники нельзя вывести на геостационар с Плесецка, так как "Ангара-А5" оттуда пока не летает. Кроме того, даже с "Ангарой" Плесецк не сможет полностью заменить Байконур с "Протоном" из-за своей географии. "Грузоподъемность "Ангары" при стартах с Плесецка ниже, потому что его северное расположение не позволяет достаточно эффективно использовать момент вращения Земли для заброса", - отмечает Игорь Маринин.

В этом смысле космодром Восточный расположен удачнее. Хотя он и находится на шесть градусов севернее Байконура, с точки зрения энергоэффективности тому не проигрывает. Фору Восточному дает факт, что из Казахстана ракеты обычно стартуют не по самой выгодной траектории строго на восток, а "в облет Китая" с падением вторых ступеней на Алтае.

О высокой заинтересованности Минобороны в ускорении подготовки тяжелой "Ангары" к запускам с Восточного говорит и то, что ведомство намерено помогать Роскосмосу в строительстве стартового стола.

Единственная тяжелая

Ожидается, что "Ангара-А5", способная "вытащить" на низкую околоземную орбиту 24,5 тонны, в перспективе станет основной российской ракетой тяжелого класса. И для гражданского, и для военного применения. Несмотря на непростую судьбу, она во многом уникальна. Это первая ракета, полностью разработанная в России, а не доставшаяся ей по наследству от СССР.

Важное качество "Ангары" - экологическая безопасность, которой она обязана применению кислородно-керосиновых двигателей. Для сравнения: в "Протоне" используется высокотоксичный гептил. Также семейство ракет "Ангара" отличает модульность конструкции, которая позволяет варьировать грузоподъемность носителей для различных целей. Легкая версия "Ангары" состоит из одного модуля, тяжелая - из семи. Композитные материалы и пластик уменьшают массу и упрощают конструкцию. Однако специалисты полагают, что самое важное в "Ангаре" - двигатель РД-191, вершина ракетного двигателестроения.

Легкая "Ангара-1.2ПП" впервые стартовала в июле 2014 года с Плесецка. Первая тяжелая "Ангара-А5" в конце декабря того же года успешно вывела на геостационарную орбиту габаритно-массовый макет полезной нагрузки. Фактически, кроме "Ангары-А5", тяжелой альтернативы отживающему свой век "Протону" у России пока нет и в ближайшем будущем не предвидится. Разрабатываемый взамен украинских "Зенитов" "Союз-5" сможет выводить на низкую орбиту около 17 тонн и займет другую весовую нишу. Из ракет "полегче" для запусков военных спутников с Плесецка сегодня успешно применяются носители "Союз" легкого и среднего классов.