Более 3 тыс. военных из ЮВО примут участие в командно-штабной тренировке
|
|
Александр Дворников
Источник: Иван Егоров/РГ
Военнослужащие отработают использование новых систем связи и автоматизации
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области примут участие в масштабной командно-штабной тренировке. Тренировка проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщили журналистам в пресс-службе округа.
"Основная цель тренировки - усовершенствовать слаженность органов управления по приведению подчиненных соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности", - пояснили в ЮВО.
В ходе тренировки военнослужащие будут использовать новые системы связи и автоматизации. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.
В тренировке примут участие около 3 тыс. военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники.
|
17.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.08.2017 Алжир вооружился российскими "Буками"
18.08.2017 КРЭТ подпишет ряд важных соглашений в рамках форума АРМИЯ-2017 и представит новейшие образцы техники и перспективные разработки
18.08.2017 В российско-монгольском учении в пустыне Гоби задействуют свыше 100 танков, БМП и "Градов"
18.08.2017 Минобороны РФ больше не будет отвечать за экспертизу радиочастот
18.08.2017 Минобороны РФ в 2016 году сэкономило 14 млрд рублей бюджетных средств
18.08.2017 Группа «Кронштадт» на «Армии-2017»: робототехнические комплексы, целевые нагрузки для БЛА, комплексные решения для боевой подготовки
18.08.2017 «Вертолеты России» завершили обучение инженерно-технического состава иностранных специалистов
18.08.2017 Время терминатора