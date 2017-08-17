Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России

17.08.2017 Lenta.ru 588 2
0
Понравилась новость?
 0
Запад-2017
Учения "Запад-2017"
Источник: © Виктор Драчев/ТАС

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии. Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14-20 сентября. Об этом глава ведомства сказал в среду, 16 августа, передает агентство УНИАН.

«Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения», — заявил Полторак.

По его словам, Генштаб предусмотрел ряд мер, адекватных этим угрозам. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги.

Ранее украинские официальные лица уже высказывали озабоченность из-за российско-белорусских учений. Так, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выражал мнение, что Москва таким образом захватит Белоруссию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов говорил, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

В свою очередь, российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».

В стратегических учениях «Запад-2017» будут принимать участие военные России и Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Литва
Польша
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Олег Бахарев
1857
№1
17.08.2017 15:37
Украина готова к вторжению россиян, в той же степени в какой она готова к вторжению марсиан или нашествию динозавров. 8)
+1
Сообщить модератору
RU
mikhalich
4902
№2
17.08.2017 15:45
Прекратите уговаривать, нет - значит нет.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы