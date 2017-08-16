Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Военные оркестры России сыграют в Александровском саду

17.08.2017 ТАСС 213 0
0
Понравилась новость?
 0
Военный оркестр
Военный оркестр
Источник: Артем Коротаев/ТАСС

Выступление пройдет в рамках закрытия летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города", который стартовал в столице 20 мая

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военные оркестры России сыграют в Александровском саду на закрытии летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города", сообщили в Минобороны РФ.

"19 августа в Александровском саду состоится закрытие летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города". В финальном концерте сезона примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России, Военный образцовый оркестр Почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка", - сказали в Минобороны.

Выступление коллективов пройдет на трех площадках вблизи Александровского сада, затем военные музыканты объединятся у исторического грота.

"Концерт трех ведущих военных оркестров России станет музыкальным приветствием X Международному фестивалю "Спасская башня", - пояснили в военном ведомстве.

Цикл концертов военно-музыкальных коллективов, возрождающих давнюю российскую традицию выступления духовых оркестров в парках и скверах, начался в Москве 20 мая. За это время прошли 15 концертов в парке Горького, "Музеоне" и Сокольниках, в Измайловском, Перовском и Воронцовском парках, а также в саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, Парке Победы на Поклонной горе и на других столичных площадках.
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.08 15:45
  • 2
Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
  • 17.08 15:41
  • 34
Вверх-вниз
  • 17.08 15:04
  • 6
Совместная экспедиция Минобороны и Центра подводных исследований РГО отправляется на остров Матуа
  • 17.08 14:47
  • 16147
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 14:37
  • 4
Военная полиция ЗВО получила более 100 комплектов защиты "Панцирь"
  • 17.08 13:45
  • 5228
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 17.08 13:23
  • 18
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
  • 17.08 13:10
  • 2
Первая плазменная ракета готова к испытаниям
  • 17.08 12:58
  • 1
Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
  • 17.08 12:09
  • 1
Рогозин: российские космические пуски должны быть дешевле американских
  • 17.08 11:43
  • 2
В России разработан беспилотник с гибридной силовой установкой
  • 17.08 11:26
  • 1
Сильная армия – достойный ответ на милитаризацию Восточной Европы
  • 17.08 11:17
  • 1
Военно-морской флот России пополнит разъездной катер проекта 21270
  • 17.08 11:12
  • 191
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 17.08 11:10
  • 5
Индийские СМИ нашли виновных в неудаче на танковом биатлоне: танки Т-90
другие обсуждаемые темы