Военные оркестры России сыграют в Александровском саду
|
|
Военный оркестр
Источник: Артем Коротаев/ТАСС
Выступление пройдет в рамках закрытия летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города", который стартовал в столице 20 мая
МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Военные оркестры России сыграют в Александровском саду на закрытии летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города", сообщили в Минобороны РФ.
"19 августа в Александровском саду состоится закрытие летнего сезона музыкального проекта "Военные оркестры в парках города". В финальном концерте сезона примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России, Военный образцовый оркестр Почетного караула и военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка", - сказали в Минобороны.
Выступление коллективов пройдет на трех площадках вблизи Александровского сада, затем военные музыканты объединятся у исторического грота.
"Концерт трех ведущих военных оркестров России станет музыкальным приветствием X Международному фестивалю "Спасская башня", - пояснили в военном ведомстве.
Цикл концертов военно-музыкальных коллективов, возрождающих давнюю российскую традицию выступления духовых оркестров в парках и скверах, начался в Москве 20 мая. За это время прошли 15 концертов в парке Горького, "Музеоне" и Сокольниках, в Измайловском, Перовском и Воронцовском парках, а также в саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, Парке Победы на Поклонной горе и на других столичных площадках.
|
16.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.08.2017 Нужна ли Западу правда о «Запад – 2017»?
17.08.2017 Россия и Экваториальная Гвинея обсудили военное сотрудничество
17.08.2017 Конвертопланы Osprey задействуют в учениях Японии и США на Хоккайдо
17.08.2017 Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
17.08.2017 В Сирии сбит истребитель армии Асада
17.08.2017 Военные новости: хватит ли бомб, пилотов и самолетов ВВС США
17.08.2017 Рогозин не исключил привлечения иностранных подрядчиков на Восточный
17.08.2017 Военная прокуратура констатирует снижение числа преступлений в войсках на юге России