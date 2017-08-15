Глава Пентагона: США скоро представят новую стратегию в Афганистане



Джеймс Мэттис

Источник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com Джеймс МэттисИсточник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com

Администрация Трампа уже в ближайшее время представит свою новую стратегию в Афганистане, однако окончательное решение по ее поводу еще не принято. Об этом, как сообщает CNN, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Стратегические решения еще не приняты", — заявил Мэттис.

По словам главы Пентаона, в настоящее время в разработке остаются все варианты действий США в Афганистане из возможных, включая полный уход из страны и, наоборот, увеличение контингента армии США в стране.

Отвечая на вопрос об отношении Трампа к действующему командующему силами США в Афганиастане, Джону Николсону, Мэттис ответил: "Спросите у президента". Вместе с тем Мэттис выразил личную поддержку генералу. "Он наш командир в поле. Он пользуется доверием НАТО, он пользуется доверием Афганистана, он пользуется доверием США, и наш президент смотрит на все возможные аспекты наших действий, как и положено главнокомандующему", — резюмировал Мэттис.

Ранее в интервью CBS сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что вооруженные силы США проигрывают войну в Афганистане, которую вместе с армией Афганистана ведут против ИГ и "Талибана" (обе террористические группировки запрещены в России). По его словам, у американской армии нет стратегии в Афганистане, также политик призвал Белый дом объединить усилия и объявить стратегию США в этой стране.