Глава Пентагона: США скоро представят новую стратегию в Афганистане
|
|
Джеймс Мэттис
Источник: Ye Pingfan / Xinhua / Zumapress / Globallookpress.com
Администрация Трампа уже в ближайшее время представит свою новую стратегию в Афганистане, однако окончательное решение по ее поводу еще не принято. Об этом, как сообщает CNN, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Стратегические решения еще не приняты", — заявил Мэттис.
По словам главы Пентаона, в настоящее время в разработке остаются все варианты действий США в Афганистане из возможных, включая полный уход из страны и, наоборот, увеличение контингента армии США в стране.
Отвечая на вопрос об отношении Трампа к действующему командующему силами США в Афганиастане, Джону Николсону, Мэттис ответил: "Спросите у президента". Вместе с тем Мэттис выразил личную поддержку генералу. "Он наш командир в поле. Он пользуется доверием НАТО, он пользуется доверием Афганистана, он пользуется доверием США, и наш президент смотрит на все возможные аспекты наших действий, как и положено главнокомандующему", — резюмировал Мэттис.
Ранее в интервью CBS сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что вооруженные силы США проигрывают войну в Афганистане, которую вместе с армией Афганистана ведут против ИГ и "Талибана" (обе террористические группировки запрещены в России). По его словам, у американской армии нет стратегии в Афганистане, также политик призвал Белый дом объединить усилия и объявить стратегию США в этой стране.
|
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.08.2017 Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией
16.08.2017 Thunderbolt II: "Бородавочник", несущий смерть
16.08.2017 Военные маневры (Suddeutsche Zeitung, Германия)
15.08.2017 Две "Варшавянки" пополнят состав ВМФ России до конца 2020
15.08.2017 Шквал огня и стали. Чем опасны потомки советской "Катюши"
14.08.2017 Путь в никуда
14.08.2017 Трамп хочет отказаться от мирового лидерства
14.08.2017 Ядерное оружие нужно уничтожать последним