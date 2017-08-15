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Президент ГП "Антонов" Коцюба принял решение подать в отставку, сообщают в "Укроборонпроме"

16.08.2017 Интерфакс-АВН 282 0
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Ан-132D
Выкатка на авиационном заводе "Антонов" самолета-демонстратора Ан-132D. Киев, 20.12.2016
Источник: Олег В. Беляков / spotters.net.ua

Киев. 15 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент госпредприятия "Антонов", входящего в состав госконцерна "Укроборонпром", Александр Коцюба принял решение покинуть свой пост, сообщается на сайте "Укроборонпрома".

"Он успешно руководил ведущим украинским авиастроительным предприятием больше года. За это время "Антонов" отправил в первый полет Ан-132D, нарастил финансовые показатели, усилил позиции на мировом рынке и расширил партнерство с мировыми гигантами", - сказано в сообщении, обнародованном на сайте госконцерна во вторник вечером.

Отмечается, что А.Коцюба активно развивал предприятие, работал над реформированием его подразделений в соответствии с международными нормами и "показал себя как успешный менеджер".

"Сейчас Александр Коцюба принял решение сменить сферу деятельности и вернуться в частный бизнес. ГК "Укроборонпром" благодарит его за плодотворную работу во главе ведущего украинского авиастроительного предприятия и желает успехов в дальнейших бизнес-проектах", - сказано в сообщении.

ГП "Антонов" ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. По решению правительства, с апреля 2015 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром".
15.08.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром

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