Уралвагонзавод наращивает объем выручки за счет роста в гражданском сегменте
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Уралвагонзавод
Источник: finobzor.ru
ЦАМТО, 15 августа. Уралвагонзавод, головное предприятие корпорации УВЗ, завершил первое полугодие 2017 года с положительным финансово-экономическим результатом. Выручка УВЗ составила 46845660 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – рост более чем на 50% (23127062 тыс. рублей – первое полугодие 2016 г.).
При этом наблюдается увеличение доли выручки от продаж железнодорожной техники (с 20,43% до 39,88 %). По итогам первого полугодия Корпорацией УВЗ изготовлено свыше 7500 грузовых вагонов всех видов, 90% из которых – это инновационные модели на тележках 18-194-1 с осевой нагрузкой 25 тонно-сил и пробегом до первого деповского ремонта 500 тыс. км. По сравнению с первым полугодием прошлого года объем выпуска вагонов увеличился в 3,6 раза. Доля Корпорации УВЗ в общем выпуске вагонов в РФ за первое полугодие составила 30%, что на 9 процентных пункта выше результатов 2016 года.
"В целом финансовое состояние корпорации можно охарактеризовать как стабильное", – отметила заместитель генерального директора по экономике и финансам Оксана Лобанова.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".
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15.08.2017
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