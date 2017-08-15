Минобороны России создало виртуальный 3D-гид по военно-патриотическому парку "Патриот" в Кубинке



Парк Патриот. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков Парк Патриот. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 15 августа. На официальном сайте Минобороны России в преддверии открытия международного военно-технического форума "Армия-2017" начал работу виртуальный интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Уникальный медиапроект совмещает в себе функции виртуальной экскурсии, информационного справочника, карты с данными обо всех объектах Парка и их транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов.

Прогуляться по обширной территории парка и заглянуть в павильоны и выставочные зоны теперь можно с помощью компьютеров и мобильных устройств. Интернет-пользователи смогут побывать внутри объектов, с высоты осмотреть многофункциональный огневой центр, увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты о наиболее зрелищных событиях, прошедших в Парке.

Виртуальная панорама проведет по аллеям военно-исторического комплекса "Партизанская деревня", покажет зону реконструкции исторических событий, городок разведчика, сектор "Юнармия" и другие интересные места, где может побывать каждый. Для удобства отдыхающих с семьями 3D-гид расскажет о расположении фудкортов, магазинов, пунктов проката велосипедов и квадроциклов, а также комнат матери и ребенка. В описание объектов включены данные о режиме работы, стоимости посещения, парковке, схеме проезда и транспортной доступности.

Планируется, что информация в онлайн-приложении будет постоянно актуализироваться и дополняться новыми объектами.

Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов в эквидистантных проекциях. Это позволяет выстроить сферическое изображение на плоскости, что обеспечивает всеохватность обзора под любым углом.

Проект подготовлен Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России совместно с Главным вычислительным центром Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Парк "Патриот" в Кубинке разместился на площади почти 5,5 тыс. гектаров. К этому моменту на территории парка размещено порядка пяти кластеров и около 15 объектов разного назначения. В стадии дооборудования находятся кластер военно-промышленного комплекса и многофункциональный огневой центр.

Парк располагает парковкой на 6 тыс. мест, восемью вертолетными площадками, пунктами питания, проката велосипедов и квадроциклов, а также магазинами сети "Военторг". Ежедневно парк посещают около 20 тыс. гостей.