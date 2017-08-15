Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Минобороны России создало виртуальный 3D-гид по военно-патриотическому парку "Патриот" в Кубинке

16.08.2017 ЦАМТО 189 0
0
Понравилась новость?
 0
Парк Патриот. Архивное фото
Парк Патриот. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 15 августа. На официальном сайте Минобороны России в преддверии открытия международного военно-технического форума "Армия-2017" начал работу виртуальный интерактивный 3D-гид по военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" в подмосковной Кубинке.

Уникальный медиапроект совмещает в себе функции виртуальной экскурсии, информационного справочника, карты с данными обо всех объектах Парка и их транспортной доступности, а также информацией об услугах, развлечениях, мероприятиях, спортивных и игровых секциях и мастер-классах для отдыхающих, спортсменов и профессионалов.

Прогуляться по обширной территории парка и заглянуть в павильоны и выставочные зоны теперь можно с помощью компьютеров и мобильных устройств. Интернет-пользователи смогут побывать внутри объектов, с высоты осмотреть многофункциональный огневой центр, увидеть, где проходят занятия по страйкболу и фаертагу в Центре военно-тактических игр, а также посмотреть фотоотчеты о наиболее зрелищных событиях, прошедших в Парке.

Виртуальная панорама проведет по аллеям военно-исторического комплекса "Партизанская деревня", покажет зону реконструкции исторических событий, городок разведчика, сектор "Юнармия" и другие интересные места, где может побывать каждый. Для удобства отдыхающих с семьями 3D-гид расскажет о расположении фудкортов, магазинов, пунктов проката велосипедов и квадроциклов, а также комнат матери и ребенка. В описание объектов включены данные о режиме работы, стоимости посещения, парковке, схеме проезда и транспортной доступности.

Планируется, что информация в онлайн-приложении будет постоянно актуализироваться и дополняться новыми объектами.

Интерфейс 3D-гида создан с использованием технологии съемки 360 градусов в эквидистантных проекциях. Это позволяет выстроить сферическое изображение на плоскости, что обеспечивает всеохватность обзора под любым углом.

Проект подготовлен Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны России совместно с Главным вычислительным центром Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Парк "Патриот" в Кубинке разместился на площади почти 5,5 тыс. гектаров. К этому моменту на территории парка размещено порядка пяти кластеров и около 15 объектов разного назначения. В стадии дооборудования находятся кластер военно-промышленного комплекса и многофункциональный огневой центр.

Парк располагает парковкой на 6 тыс. мест, восемью вертолетными площадками, пунктами питания, проката велосипедов и квадроциклов, а также магазинами сети "Военторг". Ежедневно парк посещают около 20 тыс. гостей.
15.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Военторг
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 14:04
  • 2
Потопленные перестройкой
  • 16.08 13:59
  • 5
«Бореи» и «Ясени» оснастят бесшумными «стелс»-насосами нового поколения
  • 16.08 13:59
  • 3
Почти пять тысяч курсантов пришли в летные училища в 2017 году
  • 16.08 13:47
  • 16143
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 13:41
  • 6
Аэродинамики ФГУП «ЦАГИ» испытывают модель легкого конвертируемого самолета
  • 16.08 13:37
  • 1
Морские испытания лазерной установки для ледоколов будут начаты в ноябре 2017 года
  • 16.08 13:24
  • 5
Американские морпехи под Земфиру отрепетировали третью мировую войну с Россией
  • 16.08 12:59
  • 5223
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 16.08 12:33
  • 4
Погоня за целью
  • 16.08 12:20
  • 19
Вверх-вниз
  • 16.08 10:39
  • 1
В РФ появится "Инновационный клуб" для предотвращения оттока специалистов
  • 16.08 10:31
  • 2
Спасение – в цифре!
  • 16.08 10:04
  • 6
В РФ планируют подписать контракты на две неатомные подлодки в 2018 году
  • 16.08 09:51
  • 183
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 16.08 09:32
  • 25
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
другие обсуждаемые темы