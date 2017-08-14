Турчинов опроверг поставки в КНДР двигателей для баллистических ракет из Украины



Александр Турчинов

Источник: УНИАН Александр ТурчиновИсточник: УНИАН

Предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО.

"Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", — сказал он.

По его словам, Украина считает правящий режим КНДР "тоталитарным, опасным и непредсказуемым и поддерживает все санкции против этой страны".

Ранее газета The New York Times со ссылкой на доклад экспертов Международного института стратегических исследований сообщила, что удачные испытания межконтинентальных баллистических ракет КНДР могут быть обусловлены закупками ракетных двигателей на украинском заводе "Южмаш". По данным доклада, аналитики изучили фотографии осмотра северокорейским лидером Ким Чен Ыном новых ракетных двигателей и пришли к выводу, что они имели большое сходство с произведенными "Южмашем" двигателями РД-250.

По словам аналитика института Майкла Эллемана, которого цитировало издание, эксперты ООН пришли к выводу, что шесть лет назад КНДР предприняла попытку украсть технологии производства ракетных двигателей с украинского завода. Кроме того, эксперты не исключили, что российский производитель двигателей — НПО "Энергомаш" — мог сыграть роль в передаче технологий производства двигателей РД-250 КНДР.