Армия Сирии впервые отбила у ИГ населенный пункт в результате десантной операции



Дым после атаки в городе Деръа, Сирия

Источник: © REUTERS, Alaa Al-Faqir Дым после атаки в городе Деръа, СирияИсточник: © REUTERS, Alaa Al-Faqir

В Минобороны РФ сообщили, что перед началом операции удары по позициям и технике группировки ИГ в районе Эль-Кдера нанесли РСЗО сирийской армии и вертолеты Ка-52 ВКС России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска впервые отбили у "Исламского государства" (ИГ - террористическая организация, запрещена на территории РФ) населенный пункт в результате десантной операции. В подготовке операции и управлении действиями десанта участвовали военные советники РФ, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"В ночь на 12 августа, впервые с момента начала боевых действий против террористической группировки ИГ на территории Сирии, правительственным силам удалось организовать и провести виртуозную операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков с последующим разгромом и захватом населенного пункта Эль-Кдер (около 120 км западнее города Дейр эз-Зор)", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников - генерала Сухела Хасана. "Непосредственное участие в подготовке операции и управлении ее ходом принимали российские военные советники", - добавили в Минобороны.

Перед началом операции удары по позициям и технике группировки ИГ в районе Эль-Кдера нанесли реактивные системы залпового огня (РСЗО) сирийской армии и вертолеты Ка-52 ВКС России. Кроме того, "с помощью систем ночного видения прославленные "Аллигаторы" не только эффективно наводили и корректировали огонь РСЗО, но и сами уничтожали бронетехнику и вооруженные автомашины террористов", отметили в военном ведомстве.

Ход и результаты операции

Десант сирийских правительственных войск высадился у населенных пунктов Хирбет Микман и Эль-Кдер (провинция Ракка), расположенных в 20 км от линии фронта. После огневых ударов высадившиеся десантники, пройдя по высохшему руслу реки к Эль-Кдеру, захватили господствующую высоту и начали штурм города.

"В коротком бою сирийские десантники под личным руководством генерала Сухела Хасана уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. Десант удерживал захваченные позиции до подхода основных сил утром 12 августа. Действия тактического десанта и эффективность нанесенного по боевикам ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) огневого поражения позволили правительственным войскам овладеть Эль-Кдером без потерь", - рассказали в Минобороны.

По данным ведомства, деморализованные и потерявшие боеспособность террористы отступили, под контроль сирийской армии перешла территория площадью около 60 кв. км, три населенных пункта, а также два нефтяных месторождения.