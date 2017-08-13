ОКБМ Африкантов изготовило партию оборудования реакторной установки РИТМ-200 для ледокола "Сибирь"



Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016

Источник: www.aem-group.ru Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016Источник: www.aem-group.ru

АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовило партию оборудования реакторной установки "РИТМ-200" для первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь".

Блок труб и устройств, а также шахта внутрикорпусная отправлены в Подольск для контрольной сборки.

РИТМ-200 — двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый. РИТМ-200 имеет высокий ресурс, коэффициент использования установленной мощности и период непрерывной работы, минимальное количество перегрузок активной зоны. К тому же, установка обладает низким уровнем собственного энергопотребления, что обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики ледокола в целом.

Предприятия АО "Атомэнергомаш" обеспечивают полную производственную цепочку создания РИТМ-200 — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. АО "ОКБМ Африкантов" выступает проектировщиком и комплектным поставщиком изделия, а также изготавливает ряд важных элементов силовой установки. Изготовление корпуса реактора и финальная сборка проходят на заводе "Зио-Подольск".

В 2016 году Атомэнергомаш изготовил и поставил заказчику оборудование силовой установки "РИТМ-200" для головного атомохода проекта 22220 "Арктика".

Первый серийный ледокол нового поколения "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года, второй серийный ледокол "Урал" — 25 июля 2016 года.