ОКБМ Африкантов изготовило партию оборудования реакторной установки РИТМ-200 для ледокола "Сибирь"
|
|
Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016
Источник: www.aem-group.ru
АО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовило партию оборудования реакторной установки "РИТМ-200" для первого серийного универсального атомного ледокола "Сибирь".
Блок труб и устройств, а также шахта внутрикорпусная отправлены в Подольск для контрольной сборки.
РИТМ-200 — двухреакторная установка с реакторами тепловой мощностью 175 МВт каждый. РИТМ-200 имеет высокий ресурс, коэффициент использования установленной мощности и период непрерывной работы, минимальное количество перегрузок активной зоны. К тому же, установка обладает низким уровнем собственного энергопотребления, что обеспечивает лучшие эксплуатационные характеристики ледокола в целом.
Предприятия АО "Атомэнергомаш" обеспечивают полную производственную цепочку создания РИТМ-200 — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. АО "ОКБМ Африкантов" выступает проектировщиком и комплектным поставщиком изделия, а также изготавливает ряд важных элементов силовой установки. Изготовление корпуса реактора и финальная сборка проходят на заводе "Зио-Подольск".
В 2016 году Атомэнергомаш изготовил и поставил заказчику оборудование силовой установки "РИТМ-200" для головного атомохода проекта 22220 "Арктика".
Первый серийный ледокол нового поколения "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года, второй серийный ледокол "Урал" — 25 июля 2016 года.
|
13.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Сделано у нас
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
13.07.2017 Сдача строящихся атомных ледоколов проекта 22220 перенесена
13.03.2017 Программа строительства российских атомных ледоколов оказалась в сложном положении
02.03.2017 Дмитрий Рогозин: освоение Арктики выходит на новый уровень
27.07.2016 Гроза льдов
26.07.2016 Атомный ледокол "Урал" заложили на Балтийском заводе в Петербурге
30.06.2016 Корпус атомного ледокола «Сибирь» занял место «Арктики» на стапеле
20.06.2016 Мощнейший в мире ледокол обеспечит России лидерство в Арктике