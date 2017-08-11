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Intel построит рой робомобилей 4-го уровня автономности

11.08.2017 Техкульт 126 0
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Робомобили Intel
Робомобили Intel
Источник: https://www.techcult.ru/

Когда американская компания покупала в марте текущего года израильскую Mobileye, в первую очередь планировалось создать «автомобильное облако». Сервис, в котором можно было бы объединить все вычислительные процессы для автоматизированного транспорта. Считается, что к 2020-ому каждый автомобиль ежедневно будет генерировать от 4 Гб данных и их нужно где-то обрабатывать.


Intel хочет стать ведущим игроком в этой отрасли, но спустя несколько месяцев изучения новоприобретенных технологий стало ясно, что начать придется «с телеги». Компания анонсировала постройку уже в этом году автопарка из не менее чем сотни тестовых «робомобилей». Транспортных платформ с запредельным уровнем автоматизации всех процессов – выше только пятая категория, когда сиденья в салоне изначально отвернуты от окон, потому что человек вообще никак не участвует в управлении машиной.


Строительство и эксплуатация тестовых робомобилей развернется в Европе, Израиле и США, чтобы охватить различные климатические зоны, проехаться по всевозможным типам дорог и опробовать новые технологии в суровых реальных условиях. Intel планирует создать такой сплав из систем компьютерного зрения, автоматической картографии и машинного обучения, который в перспективе можно будет применить в транспортном средстве в любом уголке Земли.


Покупка Mobileye обошлась американцам в $15 млрд., взамен они получили доступ к 237 уникальным версиям бортовых систем, а также возможность изучить работу 3,3 миллионов уже установленных на автомобилях чипов навигационных систем. Плюс технологии самой Intel в области дополненной реальности и беспилотников. Но начинать работу все равно придется с самого основного – научить машину ездить самостоятельно.
11.08.2017
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Страны
Израиль
США
Проекты
ИТ

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