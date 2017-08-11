Intel построит рой робомобилей 4-го уровня автономности
|
|
Робомобили Intel
Источник: https://www.techcult.ru/
Когда американская компания покупала в марте текущего года израильскую Mobileye, в первую очередь планировалось создать «автомобильное облако». Сервис, в котором можно было бы объединить все вычислительные процессы для автоматизированного транспорта. Считается, что к 2020-ому каждый автомобиль ежедневно будет генерировать от 4 Гб данных и их нужно где-то обрабатывать.
Intel хочет стать ведущим игроком в этой отрасли, но спустя несколько месяцев изучения новоприобретенных технологий стало ясно, что начать придется «с телеги». Компания анонсировала постройку уже в этом году автопарка из не менее чем сотни тестовых «робомобилей». Транспортных платформ с запредельным уровнем автоматизации всех процессов – выше только пятая категория, когда сиденья в салоне изначально отвернуты от окон, потому что человек вообще никак не участвует в управлении машиной.
Строительство и эксплуатация тестовых робомобилей развернется в Европе, Израиле и США, чтобы охватить различные климатические зоны, проехаться по всевозможным типам дорог и опробовать новые технологии в суровых реальных условиях. Intel планирует создать такой сплав из систем компьютерного зрения, автоматической картографии и машинного обучения, который в перспективе можно будет применить в транспортном средстве в любом уголке Земли.
Покупка Mobileye обошлась американцам в $15 млрд., взамен они получили доступ к 237 уникальным версиям бортовых систем, а также возможность изучить работу 3,3 миллионов уже установленных на автомобилях чипов навигационных систем. Плюс технологии самой Intel в области дополненной реальности и беспилотников. Но начинать работу все равно придется с самого основного – научить машину ездить самостоятельно.
|
11.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Техкульт
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2017 Западные страшилки или мифы о российских вагонах
11.08.2017 Иловайский разгром. Как первый "котел" ничему не научил генералов ВСУ
11.08.2017 Как в Украине возродить авиастроение
10.08.2017 Сербия не считает совместные учения с НАТО отказом от политики нейтралитета
10.08.2017 Сотрудничество России и США в киберпространстве (Defence24, Польша)
10.08.2017 В Казахстане будет сформирована пилотажная группа "Арланы" на истребителях Су-30СМ
09.08.2017 Правительство продлило сроки ликвидации Роскосмоса до 30 апреля 2018 года
09.08.2017 Объявлены сроки запуска беспилотных пассажирских самолетов